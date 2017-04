"Hay muchas cosas que se pueden decir de la Semana Santa sin repetir los clichés"

El mejor recuerdo que guarda de la Semana Santa es la primera vez que vio al Cautivo del Tiro de Línea. Nazarenito de la Hermandad de Pasión de Dos Hermanas, el periodista Alberto García Reyes pronunciará hoy el Pregón de la Semana Santa de Sevilla. Asegura que se sube al escenario del Teatro de la Maestranza con la intención de que todos los sevillanos se vean reflejados en su Pregón.

-¿Cómo se siente el periodista siendo el protagonista de la noticia?

-No me hallo. Además, he llegado ya a un punto que me siento hasta un poco paranoico. Estoy loco por que acabe el Pregón para regresar a mi sitio. Es complicado cuando eres el que cuenta las cosas y de repente te ves en el sitio donde son los demás los que cuentan tus cosas. Te sientes muy incómodo, pero también tengo que decir que a mí, como periodista, me ha servido para aprender mucho. He hecho el mejor máster, que es sentirse en el lado en el que los periodistas lanzamos las flechas. No puedo quejarme porque todo el mundo me ha tratado de manera exquisita.

-¿Cuáles son sus primeros recuerdos de la Semana Santa?

-Son con mis padres. Yo salía en una cofradía en Dos Hermanas, Pasión, que sale el Martes Santo, hasta que un año decidí que no iba a salir más de nazareno. Mis padres empezaron a traerme a Sevilla hasta que ya con 14-15 años me venía con un grupo de amigos en el tren a ver las cofradías. Tengo muchísimos recuerdos. Mi familia por parte de madre es de Olivares, y por parte de padre, de Gerena; y había muchas devociones que tenían que ver con sus raíces. Por ejemplo, la familia de mi madre es de la Soledad y aquí íbamos a ver la Soledad. El mejor recuerdo que yo tengo de la Semana Santa es la primera vez que vi el Cautivo del Tiro de Línea. Yo era un chavalillo. Me impactó mucho. La familia de mi mujer está muy apegada a esa hermandad y con mis hijos cumplo siempre el rito de ir a verlo a los mismos sitios. También tengo los recuerdos de mi primera Madrugada cuando tus padres te dejan ir solo. La primera vez que te encuentras a la Esperanza de cara te cambia la vida.

-¿En qué hermandad se vistió por primera vez de nazareno?

-En Dos Hermanas. Era muy pequeño. Ahora acompaño a mis hijos en su estación de penitencia con las Siete Palabras. Es lo único que me puedo permitir ya por cuestiones de trabajo.

-¿Cómo vive la Semana Santa?

-De manera muy familiar. Empiezo la Semana Santa el Viernes de Dolores en el Claret, allí tengo familia. A partir de ahí es una especie de dejarse llevar, pero con hitos que sí considero que son inalterables. El Lunes, por ejemplo, es ineludible ver el Cautivo salir. Siempre lo hago desde la misma esquina y veo cómo se marcha.

-¿Prefiere el boato de la oficialidad o pasar desapercibido entre la bulla?

-Completamente pasar desapercibido. Una cosa que me propuse es que no me iba a aprovechar de nada de lo que viviera una vez que me habían nombrado. Iba a escribir todo el Pregón de cosas que yo había vivido antes. Quiero que el Pregón sea algo que le haya podido pasar a cualquier sevillano. Si la Semana Santa tiene algo importante es que es de todos y para todos.

-¿Cuál es el primer Pregón que recuerda?

-Seguro que no fue el primer pregón que yo escuché, pero me acuerdo bien de escuchar por la radio el de Antonio Moreno Andrade. Después he escuchado mil pregones. Del de Rodríguez Buzón hay partes que uno ya se acaba hasta sabiendo. Siempre me ha gustado el género del pregón y me ha parecido difícil. Tienes que decirlo y antes tienes que haberlo escrito. Siempre le he tenido mucho respeto a todos los pregoneros.

-¿Y cuáles son sus referentes?

-Tengo muchos, pero a la hora de ponerme a escribir he intentado escabullirme de todas esas referencias. Creo que los buenos maestros son los que consiguen que sus discípulos no se parezcan a ellos. Yo que me considero un discípulo clarísimo de Antonio Burgos, porque es la referencia que he tenido siempre. Siempre ha sido uno de mis referentes. También me han gustado mucho Joaquín Caro Romero, Aquilino Duque, Manuel Mantero, que Sevilla se lo está perdiendo como pregonero. En la manera de decirlo me gustó mucho Kiko Berjano, no sólo por el contenido del Pregón, que era excepcional, sino por la verdad y autenticidad con la que se expresó. Y Rafa Serna el año pasado, que volvió loca a Sevilla.

-¿Está sobredimensionado todo lo relacionado con el Pregón?

-Hay un poco de desmesura en muchas cosas de la Semana Santa, pero esto es una vez en la vida. La agenda es frenética, eso interviene en el proceso creativo del Pregón, porque no tienes mucho tiempo. Luego, cuando miras para atrás, ves que las hermandades de Sevilla te han dado lo más grande que tienen. Es cansado, es duro, pero merece la pena. Sin duda.

-¿Qué no debe faltar en un Pregón?

-Dios. Lo digo cada vez que hablo de esto. Vivimos en un momento en que la Semana Santa, como la sociedad en general, está caminando sobre terrenos que a veces son movedizos. Los valores y los principios están en riesgo desde hace tiempo por la crisis, que también es moral. Eso también se ve reflejado en la Semana Santa. Tenemos la obligación de hacer una llamada hacia nuestros principios. Y nuestro principio y fin es Dios. A partir de ahí viene todo lo demás.

-¿Cree que el Pregón necesita una vuelta de tuerca?

-Sobre eso siempre ha habido mucho debate. A mí no me parece que el Pregón esté trasnochado. El monólogo, que es uno de los género dramáticos más antiguos que existen, desde los griegos, sigue teniendo vigencia. Sí es verdad que hay que abrir un poco la mente y no recurrir siempre a los mismos clichés. Hay muchas cosas que se pueden decir de la Semana Santa y hay que acostumbrar a la gente a que abra la mente y no se espere siempre lo mismo. Cuando hablas de la Semana Santa, es verdad que el carril tienen una anchura que no se puede superar, pero dentro de lo que es la Semana Santa hay suficientes matices para que el Pregón no se quede trasnochado y muchos pregoneros lo han demostrado. Sí creo que debe celebrarse en el Maestranza.

-¿Le gustaría que se hubieran vendido entradas?

-Sí. No me parecería mal, al contrario. Lo que pasa es que entiendo que las localidades son las que son. Conozco situaciones de años en los que se vendían entradas que eran un poco desagradables. La solución es difícil.

-¿Hay excesivo ruido informativo en torno a las cofradías?

-No creo, porque la Semana Santa es el acontecimiento más importante de Sevilla y la atención de los periodistas tiene que ser máxima. Por dos razones muy sencillas: porque la importancia intrínseca del acontecimiento lo exige y porque interesa a mucha gente. Los periodistas hacemos el papel que tenemos encomendado. Otra cosa es que en determinados casos tengamos que hacer autocrítica. A veces hemos convertido en noticia cuestiones que son superficiales y hemos dejado pasar de largo asuntos esenciales. Tenemos que hacer autocrítica, empezando por mí.

-¿Le preocupa la mundanización de las hermandades?

-Sí. A eso me refería con la crisis de valores. Estamos llegando a un punto en el que le estamos dando más importancia a lo que hay debajo de la canastilla que a lo que hay arriba. La tramoya no debe estar en el primer plano. Ahí tienen que estar Dios y su Madre. Como dejemos que la Semana Santa se mundanice desde dentro, tarde o temprano, caerá en manos de gente a la que lo que va arriba no le importa nada. En ese sentido las hermandades tienen que poner ese dique, y lo hacen.