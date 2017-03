Sin novedad en la tropa

La normalidad ha vuelto a los ensayos de la Centuria Romana Macarena en la explanada del Parlamento después de que la Policía Local acudiese en la noche del martes para suspender el ensayo debido a la denuncia de una vecina.

Decenas de personas han asistido al ensayo para mostrar su apoyo a la Centuria después de que se aprobase, en la mañana del miércoles, por parte del Ayuntamiento la excepción al artículo de la ordenanza municipal contra la contaminación acústica, ruidos y vibraciones.

Pepe Hidalgo, responsable de la banda, ha comentado durante el transcurso del ensayo que "lo ocurrido la noche del martes fue muy desagradable. Llevamos cerca de 130 años y no se pueden tirar por la borda. Nosotros no molestamos. Somos trabajadores y después de nuestro trabajo estamos aquí, sin molestar, quitándonos tiempo de nuestra familia. Insisto, no pretendemos molestar a nadie. Esto es una tradición y la quieren tirar por tierra. Hay que sujetar esto porque se nos puede ir de las manos.

Por su parte, el Capitán de los Armaos, Ignacio Guillermo, declaró que el ensayo se ha realizado con "normalidad absoluta" y pidió que "se respeten nuestras tradiciones al igual que nosotros respetamos cuando hay una maratón. Son sólo unos días los que ensayamos" ha comentado.

Unas 100 personas se congregaron en los aledaños del Parlamento después de que se promoviera por redes sociales la asistencia para apoyar a la Centuria tras la suspensión de su ensayo el pasado martes por la noche.