Mentes privilegiadas en internet

Las nuevas tecnologías nos han traído también en las cofradías unos nuevos "tontos de internet" -con permiso de mi estimado Paco Robles- que no paran de darnos la tabarra durante todo el año con opiniones, vídeos y asuntos con los que pretenden pontificar sobre cosas intrascendentes que quieren convertir en ejes de la Semana Santa.

Estos personajes, amparados incluso a veces en el anonimato, no suelen dejar títere con cabeza y son la versión moderna de la típica oposición a la junta de gobierno que no hablaba en los cabildos pero sí en la barra del bar más próximo a la casa de hermandad.

Nos han traído las redes nuevos personajes o personajillos que han creado incluso su propio lenguaje y estilo. Algunos tan atrevidos que escriben a media en inglés y a medias en español, con mezcla más que forzada de dos idiomas. Son esas mentes privilegiadas, como alguna se define a sí misma, que piensan que sin ellos, su estilo y sus opiniones, la Semana Santa no sería nada. No saben esos ilusos que las cofradías de Sevilla van sobre ruedas desde hace siglos, y que han pasado muchas personas a lo largo de los tiempos por ellas sin que lo fundamental nadie haya conseguido cambiarlo.

Las cofradías tienen una solidez histórica que éstos y éstas -porque también hay tontas de capirote- no van a poder socavar por mucho estilo que quiera impregnar a sus redes sociales.

Las nuevas tecnologías son sin duda útiles para la sociedad en la que vivimos y las cofradías no pueden ser ajenas a ello. De hecho no lo son. Pero estoy seguro de que poco a poco las aguas irán calmándose y esas mentes privilegiadas acabarán siendo la anécdota de este mundo tan complejo que son las hermandades. Mientras eso ocurre es bueno que poco a poco separemos la paja del grano y que no nos dejemos embriagar por ejemplo por el romero, planta más del Rocío y de la Maestranza. La flor de la Semana Santa se llama azahar y éste es el símbolo de la Pureza. Calle por cierto donde habita la Esperanza.