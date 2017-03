Música, cofradías y mujeres

Las mujeres han tenido y tendrán que luchar por acabar con la injusticia de tener menos derechos que los hombres sólo por ser mujeres. A finales de la década de los 70, la Banda Municipal de Alcalá de Guadaira, la Banda de la Cruz Roja de Sevilla y la Banda Nuestra Señora de la Granada de Guillena comenzaron a incorporar mujeres a sus plantillas. Cuando en las hermandades las mujeres tenían vetados algunos derechos las bandas de música las colaron en carrera oficial sin pedir permiso.

La Banda Sinfónica Municipal de Sevilla ha colaborado en la historia de la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres. En febrero de 1986, Rosario Benítez Fernández, natural de Alcalá de Guadaira, fue la primera mujer que ocupó una plaza de profesora de la Municipal de Sevilla y una de las primeras mujeres que ocupó plaza en una de las bandas profesionales españolas (civiles y militares). En 1989, Isabel Rodríguez Suárez se convirtió en atrilera de la Municipal de Sevilla siendo una de las primeras mujeres que ocupó un puesto de esa naturaleza en España. En abril de 2005, Silvia Sanz Torre dirigió la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla convirtiéndose en la primera mujer que dirigió una banda en Sevilla.

Tras estos hitos históricos vinieron muchos más en distintas formaciones, entre las que destaca la Música del Ejército del Aire de Sevilla, donde ya en el siglo XXI la teniente Eva Folch se convirtió en la primera mujer directora titular de una formación profesional en Sevilla.

No entiendo por qué entre los cientos de personas que escriben música cofradiera no hay compositoras. A las mujeres que lean este artículo les aseguro que para estrenar en la Municipal de Sevilla no hace falta ser hombre, sólo hacer falta saber componer. Hoy, en nuestras bandas, mujeres y hombres tienen las mismas oportunidades. Esta igualdad debería ser extensible a todo lo relacionado con nuestra Iglesia, con nuestras cofradías y con nuestra Semana Santa.