El premio a toda una vida dedicada a las cofradías

Ochenta años dedicados a la Hermandad del Baratillo y a la Semana Santa merecen un reconocimiento (otro más) como el que ayer le tributó la Fundación Cajasol. Otto Moeckel von Friess recibió el Gota a Gota de Pasión honorífico por toda su trayectoria en la ciudad y en las cofradías. Tras recibir el premio de manos del alcalde, Juan Espadas, el veterano baratillero animó a las hermandades a continuar con su labor: "Conserven, afiancen y, si se puede y con cuidado, mejoren y amplíen". Además del primer edil, entre los asistentes que abarrotado el teatro Cajasol se encontraban el delegado de Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera; el presidente del Consejo de Hermandades, Joaquín Sainz de la Maza, el director de Cáritas, Mariano Pérez de Ayala; o el teniente general jefe de la Fuerza Terrestre, Juan Gómez de Salazar.

La Fundación Cajasol celebró ayer su tradicional gala de entrega de los premios Gota a Gota de Pasión, en la que diferentes personas e instituciones fueron homenajeadas por su labor y trayectoria. El evento fue conducido de manera magistral por la periodista Charo Padilla y contó con la música de la banda del Carmen de Salteras, que interpretó seis marchas, y la voz de Joanna Jiménez, que interpretó una saeta. El director de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, resaltó durante su intervención la importancia de los galardones que cada año entregan: "Como sociedad tenemos una inmensa deuda con todas estas personas a las que hoy reconocemos. Una deuda que seguramente sea impagable".

Fueron seis los Gota a Gota entregados en esta edición, además del honorífico a Otto Moeckel. En la categoría de Acción Social se entregaron dos reconocimientos. Por un lado, al Centro Unesco de Sevilla y a su presidenta, Charo García Molina, "por su compromiso con la cultura de la paz, con la convivencia y el incansable trabajo en el campo de la educación". Y por otro, al Economato Benéfico Asistencial del Casco Antiguo, "por el servicio que prestan a todas esas personas que como consecuencia de la crisis económica o de otras circunstancias se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad". Este premio lo recogió el actual presidente de la Fundación, José Antonio Romero, hermano mayor de la Hiniesta, quien tuvo un emotivo recuerdo para Manuel Baquero, "alma del Economato" durante muchos años.

En la categoría de Patrimonio Musical, el premio fue para Francisco Javier Gutiérrez Juan, por su labor como director de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla. El músico, agradecido, aseguró que recibía tres premios. Además del propio Gota a Gota, Gutiérrez Juan se congratuló de que lo acompañaran numerosos profesores de la banda que dirige: "No conozco a ningún director al que no odien sus músicos". Además, le acompañaban sus dos hijos como músicos que son de la banda del Carmen. "Ha habido un poco de tráfico de influencias. Dos chavales me pidieron tocar en la banda que toca detrás de la Macarena. Y me lo pidió su madre, que no está aquí", bromeó.

Por su defensa del Patrimonio Cultural fue distinguido el Taller de Manuel Solano Rodríguez de Morón de la Frontera, "destacando la labor minuciosa y exquisita de su obrador de bordados, fiel a las esencias de la escuela sevillana". En la categoría de Tradición Cofradiera, el premio recayó en la Familia Santizo, encabezados por Manuel y José, "herederos de una tradición que generación tras generación ha convertido en un verdadero arte el oficio de llevar la luz a nuestra Semana Santa". Por último, el premio Patrimonio Artístico fue para la Hermandad de la Macarena, que ya fue premiada hace unos años con uno de estos galardones por su labor social, y que en esta edición recogió el premio "por su inestimable labor en la protección, la conservación y la difusión del rico patrimonio artístico de las hermandades".