Albores: por y para la Semana Santa

En la barriada del Retiro Obrero, desde hace 27 años, hay un punto de reunión de amantes de las cofradías que se reúnen en torno a una barra con forma de ele, en el que admiran el tirador de cerveza rematado por un costalero colocándose el costal y en el que se acomodan en las sillas de nea para ver la colección de medallas de todas las hermandades de Sevilla. Se trata de la taberna Albores, en la calle Palma del Río. Un verdadero templo laico que cuenta con sus días grandes.

La taberna Albores está en un barrio en el que se congregan cofrades de la Hiniesta, de la Macarena, de la Trinidad, de San José Obrero, de Málaga, Córdoba y hasta Madríd. Porque los albores no entienden de fronteras.Allí está Juan Morales, desde 1990, detrás de la barra, viviendo como dice su lema, por y para la Semana Santa los 365 días. Decorando las paredes con una de sus aficiones: la fotografía.

Juan, junto a la tertulia que lleva el mismo nombre que la taberna, sacan un cartel cofradiero todos los años que se pueden encontrar en sitios como: el centro, Triana, Sevilla Este, Castro del Río o Zamora. El cartel de la taberna es todo un indicativo de lo que está por llegar. Y una de las cosas que está por llegar es el tradicional bacalao con tomate que celebran el Sábado de Pasión y en el que la Banda del Maestro Tejera ofrece un concierto. Bacalao con tomate y Tejera, casi nada.

En Albores no hay cocina. Hay una variedad de montaditos, chacinas, conservas etc. Las tapas no cambian a lo largo del año. En estas fechas, el de gambas es muy requerido pero otro de los que tienen mucha salida es el de pringá y sí, la gente peca y se lo pide durante estos días. Mención especial a sus tostas de leche condensada y anchoas.

Quedan poco más de 15 días para que comience una nueva Semana Santa. En Albores se viven los 365 días en el albor de ella. Por y para la fiesta. Por y para la Semana Santa.