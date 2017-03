La teología del recreo del Niño Jesús

Es casualidad. El bar La Piola está junto al hotel Patio de la Alameda, donde tuvo su taller Antonio Susillo, escultor siempre presente y cuya vigencia han renovado la novela de Paco Robles y la biografía del imaginero Jesús Méndez Lastrucci. En un juego de paralelos, dos niños Jesús juegan a la piola en el cartel de la exposición Momentos que José Antonio Bravo (Sevilla, 1960), con estudio en la calle Antonio Susillo, inauguró el jueves en el monasterio de San Jerónimo (centro cívico José Luis Pereira).

"El Niño Jesús fue niño y tuvo que jugar", dice este imaginero que en su infancia, cuando vivía en la calle Céspedes, la nueva entrada de La Carbonería, "hoy es el garaje del hotel Fernando III", cuando iba al colegio Mesón del Moro tenía en la piola uno de los juegos de calle más socorridos. Ha hecho una quincena de copias de esta estampa. "Ninguna es igual, porque están hechas a mano y el barro depende del grado de humedad".

El Niño Jesús juega a piola y la cucaña, está de nazareno, armao y muñidor de la Mortaja

"He elegido el título de Momentos por varios motivos", explica el escultor. "Uno es porque había llegado el momento de exponer en solitario después de hacerlo muchas veces en grupo. Otro, porque las cosas que salen son las que se hacen al momento, las que no se piensan". Y además hay momentos de Juego: el Niño Jesús jugando al columpio, al balancín, a la cucaña en Triana. Y de Pasión, "iconografía pasionista", como precisa el historiador cofrade Pablo Borrallo: Jesús de romano del Santo Entierro, de muñidor de la Mortaja, de nazareno de la Esperanza de Triana o de armao de la Macarena.

Expone un total de 35 niños Jesús. Alguien diría que supera ligeramente la ratio de la Consejería de Educación. La muestra es mucho más que una guardería, trasciende el jesusito de mi vida. Hay una Dolorosa de Priego de Córdoba y numerosos ejemplos de la capacidad que este escultor tiene para crear y recrear: hay bustos del Cristo de la Salud de los Gitanos y del Cristo de la Sentencia. El año pasado se hizo hermano de la Macarena y era una deuda sentimental que tenía con la cofradía. No es la única. "Me hizo muchísima ilusión que mi hermandad de toda la vida, el Buen Fin, me encargara un altorrelieve de su Cristo, el primer encargo que me hacía". En una época, apunta, en la que han descendido drásticamente los encargos de las hermandades.

El escultor llevaba 17 años sin salir de nazareno con el Buen Fin, costumbre que recuperó por motivos familiares. "Mi hijo tiene ahora 16 años, los que yo tenía cuando me hice hermano. Desde que tenía seis años, ya talla y pinta al óleo, pero lo suyo es la Física y las Matemáticas". Un pequeño Leonardo en plena adolescencia, el periodo menos conocido de Jesús. "Como está muy metido en el tema de las Ciencias, cada vez es menos creyente, pero lo respeta y no le lleva la contraria a nadie". Como el escultor volvió a salir para acompañar a su hijo, es ahora su vástago el que se sacrifica para acompañar al padre.

José Antonio Bravo nació en el hospital de las Cinco Llagas, actual sede del Parlamento Andaluz. Su primera década la pasó en la Judería y la familia se mudó alPolígono San Pablo. Se congratula de tener tan próximo, en el callejero y en el taller cercano, el legado de Susillo, aunque se considera discípulo de Francisco Buiza. En Semana Santa se podrán ver por las calles obras suyas en la manigueta del Cristo de Humildad y Paciencia de la Cena o junto a los restaurados atributos que Bidón hizo en el siglo XIX para el Cristo de la Buena Muerte de los Estudiantes.

El escultor es belenista, escaparatista y decorador. Todas esas cualidades las despliega en la Casa de Soria, donde trabaja de conserje. En este clásico de las casas regionales, junto a la capillita de San José, lo mismo realiza el grabado con los doce linajes de Soria que talla una Dolorosa "que ya es soriana", en palabras de Mariano García Jiménez, presidente de la Casa de Soria. Virgen que está junto a un retrato de Antonio Machado, que encontró en Soria esa equidistancia geográfica entre Sevilla y Colliure.

Como buen sevillano, José Antonio Bravo cumple la liturgia festiva del tránsito de la Semana Santa a la Feria. Es el responsable de la decoración de la caseta de Feria que la Casa de Soria tiene en la calle Antonio Bienvenida del real, junto a la portada. "Mi suegro era de Morón y trabajaba en la base americana. Se pasó del Mercantil a la Casa de Soria y yo me hice socio para venir con mi novia a los cotillones de fin de año". La Dolorosa presidirá el pregón de Semana Santa de este rincón soriano que dará el fotógrafo Antonio Sánchez Carrasco.

El escultor es hermano de la Macarena, el Buen Fin y la Pastora de San Antonio. Fundó la asociación de Belenistas La Roldana, una afición en la que también es fundamental la presencia del Niño Jesús. Talló una imagen de la Esperanza Macarena que recibe culto en una basílica de Mogombo, en Guinea Ecuatorial, "la primera y única con tal advocación en el continente africano", según Pablo Borrallo. La exposición Momentos, que incluye un Caifás para que la gente no se olvide de la Historia Sagrada, se puede visitar en el monasterio de San Jerónimo hasta el 30 de marzo. Para conectar con el espacio, aporta a la exposición un San Jorge con reminiscencias medievales.

Es su primera exposición en solitario. El estudio donde trabaja lo compartía con otros compañeros de la Escuela de Arte del pabellón de Chile. Hoy tiene el privilegio de trabajar y vivir en la calle Antonio Susillo que atraviesa la calle Feria, vía romana del Senatus, calzada de la centuria macarena en la que se infiltó un Niño Jesús que cambió el templo por las catacumbas. Que juega a la piola junto a La Piola y Badulaque y coge la bandera en las acrobacias de la cucaña.

Retahílas