El Nazareno del Amor recorre ya las calles gaditanas

San Francisco era un hervidero. Fuera, en la plaza, centenares de personas a la espera de ver al Nazareno blanco y a su madre. Dentro, recogimiento durante la misa, con recuerdos para los que ya no están, y ajetreo propio en la preparación del cortejo. Por allí, como siempre a pesar de la edad, varios de los fundadores de la hermandad, como Antonio Llaves o Eduardo Domenech. Y entre los hermanos cargadores también caras conocidas, como la de José Miguens Osorio, manigueta trasero del misterio y que lleva cargando desde el año 1991. Tranquilo, pero con la responsabilidad por dentro, Jose cogió con determinación su horquilla mientras saludaba a su mujer Tere y a sus dos hijos, que lo esperaban para verlo pasar en el mismo dintel de la puerta de la iglesia franciscana.

También ha vuelto a ocupar su puesto como manigueta del palio Pablo Domínguez Mompell, que el pasado año, en un movimiento previo a la Semana Santa dentro de la propia iglesia, sufrió un fuerte golpe con la cruceta del paso en la cabeza que le dejó mal herido. Ahora, ya felizmente recuperado, y con una gran sonrisa de satisfacción en el rostro, reconocía que "llevo dos años esperando este momento. Es una ilusión tremenda para mí poder cargar a la Virgen de la Esperanza", nos decía a la espera de bajar por esa calle de San Francisco repleta de recuerdos para él y su familia.

Tras las maniobras propias para que el misterio pisara la plaza sonaron dos saetas y la Agrupación Musical Polillas interpretó la marcha Nazareno del Amor camino de la calle San Francisco. Una abundante penitencia lo acompaña con recogimiento. El Nazareno blanco lucía espléndido con su monte de lirios morados y adornos florales de gran gusto.

Posteriormente salió del templo la Virgen de la Esperanza, a la que también le dedicaron dos saetas. Comenzó a andar con la marcha que lleva su nombre y que fue interpretada por la Banda Municipal Villa de Guillena de Sevilla.

Tarde de emociones en La Viña para ver a su Cristo de la Misericordia y a la Virgen de las Penas en su cita anual de cada Lunes Santo. A las cuatro menos cuarto de la tarde se abrieron las puertas del pequeño templo donde un gentío le esperaba fuera ávido de ver a sus titulares pasear por Cádiz.

Dentro, en el templo, un rosario de buenos cofrades viendo la salida de la archicofradía, empezando por el pregonero de la Semana Santa, Juan Mera. No faltó la visita habitual de la ex alcaldesa Teófila Martínez y los también ex concejales Juan Antonio Guerrero, viñero de pro, y Pablo Chaves.

El paso de Cristo brillaba especialmente por el estreno de las espectaculares cartelas. También debutaba al frente del paso un emocionado Manuel Ruiz Gené, que no podía ocultar su emoción por llevar este paso que le traslada a gran parte de su vida.

El paso realizó perfectamente la maniobra mientras que era recibido por grandes aplausos por el público que lo esperaba en la calle de La Palma. Ruiz Gené recordó a los cargadores lo que significa llevar al Cristo que desde ese momento iba a empezar a repartir Misericordia por Cádiz. 'La Fe' y 'Sentir de mi Victoria' han sido las primeras marchas que han empezado a sonar para iniciar un recorrido a paso lento. Mientras, en la puerta de un bar cercano a la puerta de salida, el alcalde José María González, su jefe de gabinete de Alcaldía, José Vicente Barcia, y el concejal David Navarro seguían de cerca la salida de la cofradía del barrio del alcalde.

En el palio Ramón Velázquez es el capataz que lleva más tiempo al frente del mismo paso, con casi tres décadas al frente de la Virgen de las Penas. La primera levantá pidió que fuera dedicada “a todas nuestras mujeres” y especialmente a su hija María de los Ángeles, que cumplía 50 años. La tradicional 'Virgen de las Penas' y la novedosa 'Rosario, capitana de Realejos' han sido las dos primeras marchas que se han interpretado por la Banda de Música Soledad de Cantillana.