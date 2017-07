Adepa pedirá la suspensión cautelar de los presupuestos

Batalla en el juzgado. La Asociación para la Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa) volverá a recurrir a los Tribunales de Justicia para velar por los bienes culturales de la ciudad. Tras el caso de las Atarazanas, en el que un juez estimó su demanda para suspender la licencia de obras del edificio ante los graves e irreversibles perjuicios que se podía causar, la asociación pedirá durante estos días la suspensión cautelar de los presupuestos municipales, que fueron aprobados el pasado mes de abril. El motivo es no incluir ninguna partida para atajar y revertir el grave deterioro que sufre el antiguo convento de San Agustín, que es propiedad municipal desde 1986.

Adepa, antes de acudir a los Juzgados, presentó en el Ayuntamiento un recurso contra las cuentas, pero sin respuesta, según indicó el presidente, Joaquín Egea, a este periódico. Desde Adepa entienden que el inmueble, Bien de Interés Cultural (BIC) y declarado Monumento Histórico Artístico en 1964, se encuentra en "el limbo" tras renunciar los arquitectos Cruz y Ortiz al proyecto de hotel por no las trabas puestas por la Comisión de Patrimonio. "Este año, Cruz y Ortiz han renunciado a la cesión, que era por 50 años, de los que ya llevaban 10. A pesar de esta renuncia, el Ayuntamiento afirma que la tiene en estudio. La situación del convento es difícil, pues si los arquitectos ya no están interesados y el Ayuntamiento no acepta la renuncia, ¿quién es el responsable del convento de San Agustín?", argumentó Egea.

Los arquitectos Cruz y Ortiz han renunciado a la cesión para construir un hotel por las trabas

Adepa persigue que se haga una modificación a los presupuestos, como se hacen habitualmente, para que se destine alguna cantidad de dinero a San Agustín. Egea aseveran que la intervención en el monumento debería pasar por completar las cubiertas, una limpieza completa y elaborar un plan director que garantice la futura recuperación y le otorgue un uso: "Ahora hay que hacer una consolidación para frenar la ruina que padece desde hace tantos años".

El convento está considerado por Diego Angulo Íñiguez como una joya del mudéjar andaluz. Se fundó a finales del siglo XIII, aunque el refectorio, que hoy se conserva y tiene en uso la Hermandad de San Esteban, se construye en el XIV. Entre el XVI y el XVII se reforma por completo y Hernán Ruiz, autor del campanario de la Giralda, construye la magnífica portada que languidece despiezada en el patio. En esta época se levanta la iglesia.Tras la invasión francesa, que provocó una gran ruina en el conjunto, y la Desamortización, comienza el calvario del monumento, que se destinó a presidio o mercado de abastos. En 1984 se derriban los resto del Claustro de Menores para construir viviendas. Dos años más tarde se registra como propiedad del Ayuntamiento el claustro, el refectorio, la escalera y el solar de la iglesia. A partir de ahí se anuncian un sinfín de proyectos y buenas intenciones, como destinarlo a biblioteca, residencia de ancianos, sede de diferentes instituciones, centro cívico, hotel, Hemeroteca Municipal, Archivo Provincial, incluso una ampliación de Fibes. Entre tanto, apenas se destina dinero para evitar desplomes a la vía pública y para cubrir las naves del patio."Tras treinta y tres años de propiedad del Ayuntamiento, con un deterioro terrible del edificio, que forma parte del Conjunto Histórico de Sevilla y es BIC, que se siga sin atender mínimamente la conservación de este bien en estos presupuestos supone una clara infracción a las leyes de Patrimonio, aparte de una burla a todos los que amamos la ciudad y su historia", resumió Egea.