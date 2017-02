Adepa rechaza la solución propuesta para la cubierta dañada del Salvador

Un rechazo por emplear técnicas que contravendrían las normativas nacionales e internacionales de restauración y que, además, serían irreversibles. Las obras que se acometerán en la iglesia del Salvador para resanar la cubierta del templo que da a la Plaza del Pan, información avanzada por este periódico el pasado mes de enero, han sido criticadas por la Asociación para la Defensa del Patrimonio (Adepa), que considera que las actuaciones previstas alterarían la construcción original. Adepa, mediante un escrito enviado a este periódico, solicita a las administraciones responsables de la tutela del patrimonio que exijan el "máximo rigor y respeto" para garantizar la integridad y la adecuada conservación de este importante monumento.

El arquitecto responsable de la conservación de la Catedral, y por ende del Salvador, Jaime Navarro Casas, alertaba en su informe de que era necesario intervenir en la cubierta situada tras el altar mayor del templo, justo encima del museo histórico, por presentar daños graves. Los hongos, la humedad y las deformaciones en las vigas obligarían a sustituir esta cubierta. En el informe se habla de "anomalías constructivas" y se propone la demolición completa de la estructura portante de la cubierta, formada por pares y tablero, y de la propia cubierta. La solución adoptada sería la ejecución de una nueva estructura mediante perfiles tubulares de acero, en lugar de los pares de madera, y un forjado de chapa, en lugar de la tablazón. Sí se reutilizarían las piezas cerámicas originales. Esta solución, según se recoge en el proyecto, "es mucho más ventajosa desde el punto de vista económico y más fiable desde el punto de vista de su mantenimiento en el tiempo que una intervención de carácter curativo".

Afirma que la actuación debería ser curativa, conservando los elementos actuales

Adepa señala en su escrito que estas cubiertas son "uno de los conjuntos más representativos de la ciudad", por lo que considera que las soluciones planteadas no son acordes a la importancia de una iglesia como el Salvador, ni las técnicas son las más aconsejables. La asociación, en cuyo consejo asesor se integra el arquitecto Fernando Mendoza, profesional que dirigió la gran restauración el Salvador realizada entre 2003 y 2008, por la que fue galardonado con el premio nacional de restauración, explica en su escrito que las anomalías descritas no se pueden considerar constructivas, ya que son "sobradamente conocidas para todo profesional que haya tenido la ocasión de intervenir en nuestro patrimonio". Estas patologías -según añade el escrito- tradicionalmente se han resuelto mediante técnicas curativas, no destructivas, reparando los elementos dañados y, en los casos más graves, sustituyendo los verdaderamente irrecuperables por otros del mismo material y dimensiones. "Por ello nos parece muy grave la solución que se propone".

Adepa asegura que es "sorprendente" que, pese a que se ha publicado mucho sobre los efectos nocivos provocados por la inclusión de materiales constructivos extraños a la arquitectura histórica, se proponga una solución "tan radical, extemporánea e irreversible", por ser más ventajosos desde el punto de vista económico o para una futura conservación: "No podemos sino expresar nuestro rechazo a estas consideraciones que, en definitiva, vienen a reconocer que una intervención curativa (saneando elemento por elemento) es posible, pero que es más barato demolerlo todo y reconstruir con nuevos materiales y con un mantenimiento más fácil".

Por último, Adepa insta a la Comisión de Patrimonio, que debe dar el visto bueno a la intervención, a velar por el cumplimiento de la normativa en un caso tan relevante.