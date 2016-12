Adif dice que el concurso de Majarabique se adjudicará a Huelva o quedará desierto

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) recordó este viernes que aún no ha resuelto el concurso para adjudicar el contrato de explotación de servicios de la terminal logística ferroviaria de Majarabique, para el que contempla sólo dos salidas: "O se adjudica al Puerto de Huelva o se queda desierto". Fuentes de Adif indicaron a Europa Press que la resolución del concurso "está pendiente", de manera que "hay una licitación de una parcela pendiente de resolver y a la que sólo se presenta un único postor", el Puerto de Huelva.

"El único postor que se presentó a esa licitación y a la adjudicación de esa parcela de Majarabique fue el Puerto de Huelva, por lo que o bien se le adjudica a ese puerto o bien se queda desierto por no cumplir los requisitos", añadieron las fuentes, que precisaron que se sigue estudiando y que no hay fecha para la resolución.

Adif recordó que cuando ya había abierto la oferta económica del Puerto de Huelva, la Autoridad Portuaria de Sevilla presentó una reclamación, una queja ante el departamento de Servicios Logísticos Sur de Adif, que está estudiando. Una vez que se resuelva la reclamación "se verá el devenir de la resolución de ese concurso, donde, o se adjudica a Huelva, como único postor, o se queda desierto".

Anteriormente las fuentes ya aclararon que la presentación de la queja del puerto sevillano "no tiene por qué suponer ninguna paralización del proceso de adjudicación". Las autoridades portuarias de Huelva y Sevilla han logrado un principio de acuerdo, con la mediación de Puertos del Estado, para conseguir la gestión y explotación conjunta de la terminal logística.

Por su parte, la plataforma Sevilla por su Puerto, formada por la patronal, los sindicatos mayoritarios y diferentes colegios profesionales, reunió este viernes a una nutrida representación del sector económico de la provincia de Sevilla y avanzó de que no le "vale" el principio de acuerdo alcanzado, que debe pasar porque se firme un acuerdo, algo que hasta ahora no se ha hecho.

Dicha plataforma está promoviendo una serie de acciones al entender que las administraciones no apuestan por el Puerto hispalense. El presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Miguel Rus; el de la Cámara de Comercio, Francisco Herrero; el secretario de CCOO-Sevilla, Alfonso Vidán; y su homólogo de UGT, Juan Bautista Ginés, encabezaron ayer la nutrida reunión de empresarios y profesionales en Cámara de Comercio para visibilizar la preocupación del sector empresarial por este problema, que se une a la falta de un pronunciamiento de la Junta sobre el proyecto de protección de márgenes del Guadalquivir, necesario para resolver el dragado de profundización que promueve la Autoridad Portuaria.

Rus avisó de que a la plataforma no le "vale" el principio de acuerdo anunciado, que se trata de un mero "principio de voluntad sobre unos parámetros futuros a partir de los cuales intentar llegar a un acuerdo". Si verdaderamente hubiese un acuerdo en firme, el Puerto de Huelva habría "retirado" la licitación y el de Sevilla habría desistido de sus "recursos y alegaciones". "No nos vale, queremos un convenio y un acuerdo firmados, para buscar nuevos tráficos (de contenedores) en vez de quitarnos los tráficos que ya tenemos hechos", sentenció Rus, que reclamó a los poderes que aclaren si apuestan por Sevilla y su puerto, pues "aquí detrás hay unas manos negras", en referencia a quienes "buscan que Sevilla no se pueda desarrollar nunca", con un "bloqueo institucional constante" y "retrasos a las contestaciones de los proyectos".