Agustín Martínez: "la sentencia no puede ser otra que absolutoria, no me cabe duda"

El abogado Agustín Martínez Becerra, que defiende a cuatro de los cinco sevillanos acusados por la violación de los sanfermines -acaba de asumir también la defensa del militar procesado-, se mostró ayer convencido de que el tribunal dictará una sentencia absolutoria. "Tengo la absoluta confianza en la independencia del tribunal que va a dictar una sentencia ajustada a lo que ocurrió en la vista oral. La sentencia no puede ser otra que absolutoria, no me cabe la menor duda", afirmó el letrado.

Agustín Martínez considera que lo que se está dilucidando en estos momentos en la Audiencia de Navarra es "si puede más la presión social o la Justicia, y en este caso debe indiscutiblemente prevalecer la Justicia".

Para el abogado defensor, lo único "realmente triste" de lo que está sucediendo actualmente es que los cinco acusados se hallan privados de libertad, "teniendo en consideración que no hay ninguna sentencia condenatoria", cuatro meses después de que finalizara la vista oral y tras haber cumplido ya 20 meses en prisión preventiva.

Agustín Martínez Becerra añadió que uno de los problemas que ha habido en el juicio a los cinco sevillanos por la violación de Pamplona radica en que la instrucción ha sido "transmitida y televisada" en contra de lo que ha sucedido con el juicio oral, que se ha desarrollado dentro de un gran hermetismo, a puerta cerrada, y únicamente se acordó la audiencia pública para los informes de conclusiones de las partes. "Si el juicio hubiera sido abierto por completo, la opinión pública habría cambiado el criterio, porque no tenía nada que ver la idea preestablecida con lo que se pudo ver en la Sala de vista, tanto por las pruebas testificales como por las pruebas periciales", concluyó.