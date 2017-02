Ahorrar en compras para el cuidado personal de toda la familia

La imagen es muy importante y como dice el refrán, la cara es el espejo del alma, así que no hay que desatender a su cuidado. Los hombres, a menudo más coquetos que las mujeres, tienen su peculiar historia con la barba y su aspecto. De hecho, hoy en día son muchos los que la llevan y saben cómo cuidarla, y aunque el uso y estilo de la barba ha evolucionado mucho a lo largo de la historia, hoy día si un hombre sabe cuidarla puede entrar con ella a los círculos más populares. Ya son muchos los actores, cantantes y personajes mediáticos que la visten, haciendo de ella un sello con mucha personalidad. Llevar barba ya no es sinónimo de dejadez, sino todo al contrario, en muchas ocasiones realza el atractivo de quién la lleva, aunque no por ello deben olvidar las máquinas de afeitar ya sean manuales o no, aunque las que son eléctricas son las más utilizadas.

Los comparadores más conocidos de Internet hacen un repaso de las máquinas eléctricas que venden a una buena relación calidad-precio; como es el ejemplo de las máquinas de afeitar Braun, popularmente conocidas como verdaderas aliadas de los hombres y su cuidado, de modo que antes de adquirir una, se hace indispensable conocer las prestaciones de los distintos modelos que presenta el mercado y de su reputación entre sus usuarios. El uso de la máquina de afeitar será la inflexión que marcará el paso entre niñez y adolescencia de los pequeños varones de la casa, y aunque siempre pueden usar la de su padre, es recomendable que tengan sus propios utensilios para poder gozar de una correcta higiene y privacidad.

Cómo ahorrar en vestuario de calidad

Para la encargada o encargado de las finanzas del hogar, el que reciba cupones descuentos le hace generar ilusión con respecto al ahorro que supone en la economía familiar, permitiendo que todos los miembros de la familia se hagan con sus caprichos, indiferentemente de si son niños, jóvenes o adultos.

Es el caso de la firma Desigual, que ofrece a través de portales especializados, cupones con grandes descuentos, una marca de ropa capaz de crear tendencia por resultar un tanto atrevida respecto a la que fabrican otras tiendas. Sus coloridas colecciones son ideales para los más pequeños de la casa que tienen el espíritu igual de colorido y efervescente, aunque también destaca por la línea dedicada a los complementos y accesorios, tan explosivos como los de los diseños de ropa.

Si en cambio buscamos elementos de moda enfocados de forma más exclusiva al pequeño de la casa, siempre tenemos a mano los elegantes pepito para niño de la diseñadora Alba Amaya, en distintos colores. Los pepitos son el calzado infantil de vestir por antonomasia y los pequeños varones quedan muy graciosos calzados con ellos.

Otra época que resulta muy divertida para vestir a los más pequeños de la casa es en Carnaval, un tiempo en el que la imaginación se pone a trabajar y los más niños querrán disfrazarse.

Los disfraces de Carnaval que siguen triunfando entre la población masculina son los de súper héroes. Y también entre las niñas, poder vestirse de aquellos héroes a los que admiran les proporciona horas de juego y además para los papás que quieran ahorrar existe un stock amplísimo de disfraces carnaval a buen precio. Desde los más clásicos de pistolero, marinero o pirata, hasta los más imaginativos, de sándwich o smile. Y es posible que los niños nos pidan poder disfrazarse de papás, porque el papá es su primer héroe.