El Alcázar enfrenta a PSOE y Ciudadanos

"Hay un grupo que ha descubierto el Alcázar recientemente". La frase de Antonio Muñoz fue utilizada este miércoles para defender a la directora del Real Alcázar después de que Ciudadanos haya solicitado su destitución tras las lagunas de seguridad en el monumento publicadas el lunes por este periódico. Javier Millán replicó que el delegado de Cultura "miente más que habla. No es capaz de ver ni reconocer su chapucera gestión".

El origen del rifirrafe se remonta a un reportaje de Diario de Sevilla en el que se argumentó que la alerta antiterrorista obligará al Ayuntamiento de Sevilla a revisar los protocolos de seguridad del Real Alcázar, ya que existen importantes carencias de seguridad que han de ser revisadas y subsanadas a corto plazo. Sólo hay tornos y escáneres en la Puerta del León, la más importante y por la que entran los visitantes al monumento. En el resto de puertas no hay estas medidas de seguridad.

A principios de esta semana, la formación naranja solicitó un plan para corregir esas lagunas de seguridad en el monumento. Además, Millán reclamó un director de Seguridad y lamentó el comportamiento "imprudente" de Muñoz. No se quedó ahí. El portavoz de Ciudadanos reclamó un día después al alcalde la destitución de la directora del Alcázar ante los "evidentes problema de gestión".

Estas palabras (y la foto de Millán con una entrada del Alcázar escrita a mano) no gustaron nada al gobierno socialista. "Le pido que no haga más el ridículo". La demanda es de Muñoz a Millán. La respuesta no se hizo esperar: "El verdadero problema es que él aún no quiere descubrir la verdadera gestión de una directora que se empeña en mantener en el cargo a pesar de su nefasta gestión".