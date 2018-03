Ana Julia sacó al niño de un pozo para llevarlo a su casa de Vícar

"¡no he sido yo, he cogido el coche esta mañana!". Y estaba en lo cierto. Lo cogió ayer por la mañana, pero los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ya sabían para qué. Bocabajo y sobre el capó, Ana Julia Quezada, la novia de Ángel Cruz, padre de Gabriel cruz, el niño desaparecido en Las Hortichuelas (Níjar, Almería) el 27 de febrero, gritaba su versión. Pero ya había quedado retratada. Fue fotografiada por los agentes minutos antes cuando intentaba cambiar de lugar el cadáver del niño. Al final, se derrumbaba. Confesó. Lo hizo en público, en plena calle. "He sido yo, te quiero", dijo después dirigiéndose al pequeño, aún en el maletero del coche, según varios testigos de la escena en la calle Horacio de la Puebla de Vícar, paralela a la de su domicilio y en la que posee una cochera.

Quezada participó en muchas de las batidas de la búsqueda de Gabriel e incluso estuvo presente en la manifestación del pasado viernes, llevando, como el resto, la camiseta de Todos somos Gabriel. Incluso ha aparecido en los medios pidiendo la "liberación" del hijo de su pareja.

El pozo está situado en Rodalquilar dentro de una finca propiedad del entorno de la detenida

La mujer fue interrogada el viernes pasado por la Guardia Civil. Los investigadores estrecharon el cerco sobre ella. Ayer, cuando se cumplían trece días desde la desaparición de Gabriel, salió temprano de casa. Lo hizo en uno de los dos automóviles que ha utilizado en los últimos días. Eligió el gris. Y como si tuviera intención de despistar a alguien circuló sin rumbo por el término municipal de Níjar y en torno a la pedanía de Las Hortichuelas. Ya era vigilada. La seguían porque se había convertido en pieza clave para los investigadores de la UCO en cuando dijo que había encontrado la camiseta con ADN del niño cerca de la depurada de Las Negras, a tres kilómetros del lugar de la desaparición.

El trayecto sin mucho sentido de la mujer terminó en un pozo del término municipal de Rodalquilar, a escasos siete kilómetros de Las Hortichuelas y dentro de una finca de familia. Entonces, según apuntan fuentes cercanas a la investigación, sacó una manta del automóvil, entró al pozo y salió con un bulto. La Guardia Civil siguió el recorrido. El objetivo de Quezada era llegar su casa, en Vícar, un municipio del Poniente almeriense a una hora de Las Hortichuelas. Es una vivienda que ha estado compartiendo con Ángel Cruz, padre del pequeño, desde hace más o menos un año. Pero no le dio tiempo a entrar. Los agentes de paisano de la UCO interrumpieron su trayectoria, abrieron el maletero y confirmaron que el cadáver de Gabriel Cruz estaba en el interior.

La mujer fue detenida como presunta responsable de la muerte de Gabriel y conducida a la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, el mismo lugar al que fue trasladado el pequeño Gabriel, cuyo cuerpo finalmente fue llevado al Instituto de Medicina Legal de Almería para que le sea practicada la autopsia. Al cierre de esta edición no se había confirmado cuándo pasará a disposición judicial la detenida. La investigación sigue abierta.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, pidió ayer a los medios de comunicación la máximo discreción y todo el respeto para que la Guardia Civil continúe con las pesquisas. "Estamos en horas fundamentales de la investigación, de ahí la importancia de que se respete ese trabajo minucioso que viene desarrollando la Guardia Civil desde el desde el primer día y el primer instante que se supo de la desaparición del niño".

Según un comunicado distribuido por Interior, Zoido habló con Patricia Ramírez, la madre de Gabriel, una vez que los investigadores de la Guardia Civil le informaron del "terrible desenlace". El titular del Interior hizo especial hincapié en la importancia de no propagar bulos que entorpezcan la investigación en curso.

Zoido expresó el "profundo dolor y conmoción" del Gobierno y de todos los españoles por la "triste pérdida que acaban de sufrir" los padres de Gabriel Cruz. "La detenida permanece ahora mismo en dependencias de la Comandancia de la Guardia Civil", informó el ministro al mediodía. Zoido puso una y otra vez mucho énfasis en la necesidad de "dejar trabajar" a los investigadores.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, compartió con "todos" los españoles desde su cuenta de Twitter el "dolor" por la muerte de Gabriel Cruz. El jefe del Gobierno acompañó su mensaje con el hashtag #TodosSomosGabriel.