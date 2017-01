Antesala de volantes

La primavera está a la vuelta de la esquina en Sevilla. A pesar de las bajas temperaturas que están marcando los termómetros esta semana ya han podido verse las primeras mujeres vestidas de flamenca en la capital. Y es que el Hotel Alfonso XIII celebra a partir de este jueves la pasarela de moda flamenca We Love Flamenco y este mediodía han realizado un breve desfile como antesala a lo que viene. Un pase especial y dedicado sólo a la prensa en el que se han podido descubrir algunas novedades de la nueva temporada flamenca 2017.

Doce diseñadores han mostrado un traje de flamenca de sus colecciones en el jardín exterior del hotel. Junto a dos nuevos modelos de Sevilla Wagen, el A5 y Q5, Laura Sánchez y Javier Villa ha dado paso a vestidos de las firmas Pitusa Gasul, El Ajolí, Rocío Peralta, Manuela Macías, Fabiola, Pepa Garrido, Sánchez Murube, Pablo Retamero & Juanjo Bernal, Carmen Fitz, Taller de diseño, Carmen Acedo y Mónica Méndez. Entre ellos se ha podido ver como pincelada que los colores reyes de esta temporada apuntan a ser los eternos rojo y negro y como novedad el amarillo.

La pasarela We Love Flamenco cumple este año su quinto aniversario y lo hace con una edición de oro que se desarrollará del 12 al 17 de enero. Serán 36 los desfiles que se llevarán a cabo de la mano de los diseñadores más destacados del panorama nacional, con la inauguración de la firma Fabiola, que celebra su 30 años de trayectoria empresarial en esta cita. Otro momento muy esperado es el desfile de Foronda junto a Roberto Díz y un año más el desfile de Sandra Ibarra frente al cáncer aportará su lado más solidario. Seguidamente será la nueva pasarela Viva by We Love flamenco que traerá cuatro días a agujas emprendedoras en el sector.

