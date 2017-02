Aprobada la recuperación de las 35 horas en las plantillas municipales "cuando la normativa lo permita"

El pleno del Ayuntamiento de Sevilla, reunido este viernes en sesión ordinaria, ha aprobado una moción del PSOE para la recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales en las plantillas municipales "en el momento que la normativa (estatal) lo permita", siendo rechazada una propuesta de Participa e IU-CA para hacerlo antes del 31 de marzo, pues el PSOE, PP y Ciudadanos se han opuesto a tal extremo, alegando que el Consistorio carece de competencias para hacerlo.

El pleno, así, ha tratado la reivindicación de los sindicatos con representación en el Ayuntamiento y sus empresas municipales y organismos autónomos, para la recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales para el conjunto de plantillas municipales.

Y es que merced al Real Decreto ley 20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, la plantilla del Ayuntamiento y los empleados de sus sociedades municipales están sometidos a la jornada laboral de 37,5 horas semanales.

Al respecto, los sindicatos señalan el reciente Decreto Ley emitido por la Junta de Andalucía para la recuperación de la jornada laboral de 35 horas para parte de los empleados públicos de la Administración andaluza, en concreto unos 270.000.

Frente a esta reivindicación, acompañada de una concentración matinal de los sindicatos a las puertas del propio Consistorio, han ido debatidas y votadas por separado una moción promovida por el PSOE, y otra impulsada de modo conjunto por Participa Sevilla e IU CA. La moción del PSOE, recogida por Europa Press, expone que un informe elaborado por los servicios jurídicos municipales ha resuelto que "la única conclusión posible es que el Ayuntamiento no tiene competencia para fijar una jornada laboral distinta a la fijada con carácter general por el Estado", con lo que según el PSOE, "adoptar medidas en este sentido supondría crear unas expectativas absolutamente irreales", porque "no es posible trasladar sin más las medidas adoptadas por la Junta de Andalucía y los Gobiernos de otras comunidades autónomas que disponen de competencias completamente diferentes a las de las Administraciones Locales y de Parlamentos con capacidad para dictar normas con rango de Ley".

Así, la moción del PSOE implica la recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales "en el momento que la normativa lo permita y de acuerdo con los informes emitidos por los servicios jurídicos municipales", "continuar la negociación colectiva para garantizar que la recuperación del resto de derechos laborales suspendidos incida en la cobertura de vacantes y creación de empleo público", y reclamar al Gobierno central del PP la "revisión de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera", en relación con la modificación de derechos laborales del personal público y para que el coste de la aplicación de la jornada de 35 horas no sea computable a los efectos de calcular el límite de gasto no financiero. NO ES LO MISMO

La moción conjunta de Participa e IU-CA, en paralelo, abordaba la recuperación de la jornada ordinaria de 35 horas semanales con una "aplicación efectiva" de la medida no "más allá del 31 de marzo" de 2017, toda vez que el resto de aspectos eran similares a los propuestos por el PSOE para la cobertura de vacantes y creación de empleo público y para instar al Gobierno central del PP a revisar la Ley de reforma local.

Durante el debate plenario, y dado el matiz que separaba a ambas mociones, pues la del PSOE ciñe la recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales al "momento en que la normativa lo permita" y la de Participa e IU apostaba por hacerlo antes del 31 de marzo, el concejal de Hacienda y Administración Pública, Joaquín Castillo, ha señalado los informes de los servicios jurídicos municipales, según los cuales, "el Ayuntamiento no es competente" para reajustar directamente la jornada laboral.

Ciudadanos, por boca de Javier Millán, ha corroborado que para ello es necesario "un cambio legislativo" que compete al Congreso de los Diputados, mientras el popular Beltrán Pérez ha apostado también por "aplazar las medidas a que se lleven adelante en el Congreso de los Diputados".

Por IU-CA, Daniel González Rojas ha lamentado las "excusas" del PSOE y aunque ha reconocido la "complejidad" del asunto, ha reclamado "valentía" al alcalde, el socialista Juan Espadas, para "dar el primer paso", idea que ha secundado Julián Moreno por Participa Sevilla.

Así, la idea del PSOE para la recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales "en el momento que la normativa lo permita" ha sido aprobada con el respaldo del PSOE, el PP y Ciudadanos, y el rechazo de Participa e IU-CA, mientras la propuesta de tales fuerzas de izquierda para hacerlo directamente, antes del 31 de marzo, ha sido rechazada al votar en contra Ciudadanos, el PP y el PSOE.