Espadas se apoya en la derecha para sacar adelante un presupuesto de izquierda

Juan Espadas ya tiene aprobado su presupuesto para este año. Ha sido gracias al voto a favor de Ciudadanos tras un pacto formado por un paquete de medidas por valor de 50 millones cerrado a mitad de diciembre, y a la abstención del Partido Popular, que firmó este martes mismo un acuerdo a cambio de la venta de la Gavidia, la red completa de Metro, la reclamación de 14 millones a la Junta de Andalucía y una bajada de impuestos. En contra votaron los cinco concejales de Participa Sevilla e Izquierda Unida.

Sobre estos dos partidos terminó su intervención en el Pleno el primer edil socialista. "Este es un proyecto de una izquierda centrada. El problema es que en esta ciudad hay una izquierda que está descentrada que habla cada vez para menos gente. 120 personas no pueden decidir el futuro", explicó en referencia a la asamblea de la formación verde morada que rechazó el pasado fin de semana apoyar las cuentas para 2018. "No me equivoqué cuando decidí un gobierno en minoría. Izquierda Unida ha decidido en este mandato volver a la marginalidad", comentó para finalizar.

Los populares quisieron dejar claro que "esta política de pactos es la buena política. Sigamos por aquí". A renglón seguido, Beltrán Pérez presentó a Espadas una propuesta formada por cinco pactos "para generar futuro" sobre la Ciudad de la Justicia, el Hospital Militar, la descentralización de los distritos, la plantilla municipal y los barrios en riesgo de exclusión social.

La explicación de voto de la formación naranja fue utilizada para valorar la postura seguida por el PP durante las negociaciones del presupuesto. En el turno anterior, Javier Millán aseguró que "Ciudadanos es garantía de estabilidad". Tras detallar las enmiendas aprobadas, puso énfasis en el "fracaso de la izquierda" y dio la "bienvenida a Espadas al centropopular".

Participa Sevilla justificó su voto en contra en que el alcalde no cumple con lo que firma y no ha cambiado la ciudad. "En las cuentas de este año se repiten el 60% de las enmiendas del año pasado", comentó Julián Moreno, que durante su turno de palabra habló de los perjuicios de la venta de la antigua comisaría de la Plaza de la Gavidia o de la falta de ejecución en las cuentas de 2018.

"En el vodevil presupuestario, Espadas y Beltrán Pérez son los novios. A Millán, que siempre le gusta ser el niño en el bautizo y el muerto en el entierro, en esta boda no ha sido la novia: le ha tocado el papel de sacerdote". El portavoz de Izquierda Unida consideró que el presupuesto es insuficiente y sólo beneficia a una minoría de la ciudad. Terminó pidiendo una comisión de seguimiento para velar por el cumplimiento de las enmiendas.