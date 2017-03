Aprovecha los últimos copos de nieve

El invierno se resiste a irse del todo. Los últimos días han obligado a buscar de nuevo en los armarios los abrigos y bufandas, a volver a poner la mantita sobre el sofá. Los amantes de la nieve están de enhorabuena porque aún pueden disfrutar de algunos fines de semana más de nieve, de esquíes y de forfaits, de esquiar en Sierra Nevada en marzo y abril.

Para disfrutar de la nieve y deslizarse por la pista no hace falta atravesar España y llegar al norte. Sierra Nevada ofrece más de cien pistas para los amantes del esquí o el snowboard. Además, hace tan sólo unos días se celebraron los Campeonatos del Mundo de Snowboard y Freestyle y algunas de las pistas utilizadas durante la competición, como la pista Visera, en la que se ha celebrado el Campeonato de España de Baches y Baches Paralelos, han sido abiertas el público con tramos que cuentan con el trazo original de la competición, con adaptaciones de seguridad para que cualquier usuario quiera sentirse como un profesional de la nieve.

Sierra Nevada ha reactivado durante los últimos días la producción de nieve en zonas bajas de la estación para que los últimos días de marzo se disfruten en Granada como si la primavera no hubiese llegado todavía. Sierra Nevada ha ofrecido durante estos días un total de 109 pistas con 1.200 metros totales de desnivel y hasta 20 remontes operativos, aprovechando las bajas temperaturas de los últimos días y las ganas que aún quedan de subirse a los esquíes.

La montaña cuenta con todas las normativas de seguridad requeridas para cualquier usuario con el fin de que la estancia sea segura y las vacaciones no se conviertan en una pesadilla. Los visitantes solo se tendrán que preocupar de disfrutar de más de 106 kilómetros de pistas para todos los gustos y todos los niveles. Más de 50 pistas fáciles (y muy fáciles), 50 pistas difíciles y casi diez pistas negras, muy difíciles, solo para los más expertos, así como siete pistas de snowpark para los más originales.

Para que el ritmo no pare en abril y marzo, para que el invierno siga, Sierra Nevada es capaz de mantener la nieve aunque la meteorología no ponga de su parte, ya que la estación andaluza cuenta con un sistema de producción de nieve con 350 cañones colocados en puntos estratégicos de las pistas para que la cantidad de nieve, al deslizar, sea la idónea. Para que los más expertos no tengan ninguna queja y para que los principiantes puedan aprender con facilidad. De manera autodidacta o enseñados por profesionales de Diver Ski, el servicio proporcionado por la estación de Sierra Nevada para niños de 3 a 12 años que permite que los más pequeños puedan también aprender a subirse a los esquíes sin caerse y que los padres puedan disfrutar de las pistas más avanzadas sin preocuparse de las caídas de los demás.

Abril es mes de vacaciones, de días festivos, de Semana Santa. Pero para los que quieren huir de la ciudad, de las cornetas, tambores, pasos y procesiones, pueden alcanzar cientos de metros de altitud para descansar en los días de fiesta. Empresas como Esquiades ofrecen alojamientos en Sierra Nevada en abril que permitirán disfrutar de la sierra de Granada sin salir de la comunidad autónoma y sin grandes cantidades de dinero. Semana Santa en Sierra Nevada es una opción diferente con un catálogo de opciones y precios amplio: poco más de 200 euros por cinco noches y cuatro días de forfait para pasar una Semana Santa diferente, para esquivar bolas de nieve y no personas por las calles de la capital.

No sólo Semana Santa, cualquier fin de semana es una buena opción para escaparse a la sierra y desconectar. Apartamentos y hoteles de todo tipo para todos los gustos (en la zona alta de la sierra, media o baja, pero también en el centro de la ciudad o en el Valle de Monachil) y para todos los bolsillos: desde las cinco estrellas del hotel Rumaykiyya a hoteles más económicos, de dos estrellas, como el Hotel Rural Huerta del Laurel, entre otro, a tan sólo diez minutos en coche de Granada y de la Alhambra, para los que quieran conocer todos los secretos de la ciudad andaluza y no sólo deslizarse sobre la nieve.

A solo unos kilómetros de la estación de esquí, los visitantes de Granada podrán conocer también la octava maravilla del mundo: la Alhambra. No sólo el famoso monumento, también el barrio del Albaicín es declarado por la Unesco como Patrimonio Mundial de la Humanidad desde 1994. Sus estrechas calles, peculiares fachadas y casas típicas, así como el mirador de San Nicolás, son una buena opción para una tarde de descanso en la ciudad después de unos días con esquís en Sierra Nevada.