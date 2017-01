Arañas de Marte: un sentido homenaje en memoria de Bowie

Eran muy niños cuando murió Elvis y cuando mataron a Lennon, pero Javi, Leo y Bubi ni siquiera habían nacido cuando David Bowie (8 de enero de 1947, 10 de enero de 2016) sacó en 1972 su quinto disco, Auge y caída de Ziggy Stardust y las Arañas de Marte. El enunciado final del disco es el nombre que estos tres sevillanos de la misma quinta (Javi y Leo de junio, Bubi de julio de 1976) adoptaron como grupo para homenajear al británico del que ayer hizo un año de su muerte.

Pero no es un grupo necrófilo. "El grupo lo formamos en agosto de 2015, empezamos a actuar en octubre y Bowie muere en enero del año pasado. El día que murió teníamos ensayo en los corralones de Castellar", dice Javier Gonzálkez Mariscal, voz y guitarra, que cambió a Lou Reed y Jetrho Thull por Bowie en su pedestal artístico y en el mundo musical pasó de llamarse Ziggy Pop a Javi Bowie. Sevillano de Los Remedios, fue quien movió ficha para formar el grupo.

Lo primero que hizo fue ir a la pizzería El Jueves en busca de un pizzero muy especial, al que le llevó un pianista, amigo de los dos. Bubi Burgos tocaba la batería en el grupo Babel Experience. "A mí Bowie no me llegaba, me parecía muy raro". La llamada de Javi fue decisiva. Bubi se encargó de tocar la tercera tecla. Después de socios fallidos, recordó a un antiguo compañero de inquietudes musicales. "Leo tenía local, tenía coche, nos faltaba un bajista, era perfecto", dice Bubi, sevillano del barrio de Nervión.

A Leo García no tenían que descubrirle a Bowie. "Con trece o catorce años, me acompañaba al instituto", cuenta este sevillano también del barrio de Los Remedios. "Cuando iba al Martínez Montañés, compartía con un compañero de clase uno de esos cascos que le tocaba una parte a cada uno y era nuestra música".

Arañas de Marte llevan más de un año versionando a David Bowie. Su puesta de largo fue en un lugar cuya historia habría divertido al patrono de esta devoción. "El sitio donde actuamos por primera vez fue en Marinaleda", recuerda Javi, coleccionista de carreras incompletas, igual que Leo, que dejó Filología Hispánica en primer curso y Magisterio Musical en segundo. Pero el paso por la Universidad les resultó muy productivo. "Yo conocí a Javi", cuenta Leo, "en el patio de la Fábrica de Tabacos y él iba con su grupo a tocar el violín".

Fernando González, médico radiólogo, llamó a las ocho de la mañana a su hijo Javier por teléfono para darle la noticia de que había muerto Bowie. "Más que tristeza, me produjo sorpresa. Todas las personas se tienen que morir y Bowie tenía una edad". El año del Nobel a Dylan, cayeron unos cuantos: además del Duque Blanco, fallecieron Leonard Cohen, Prince, Franco Battiato, George Michael... Los tres nacieron unos días antes de que se inaugurasen los Juegos Olímpicos de Montreal, en la patria de Cohen. "Prince me llega bastante", dice Javi, "Cohen menos, no es tan rocanrizable, su música es más de poesía y cantautor".

Ya han versionado hasta 16 canciones del músico londinense, del que admiran su versatilidad: hombre de la música, también del teatro, donde adaptó El hombre elefante, y del cine, con creaciones como El ansia o Feliz Navidad, mr. Lawrence, de Nagisha Oshima, con música de Riukichi Sakamoto. Su performance en El Corto Maltés la iniciaron con Moonage daydream.

Javi nació el 4 de junio; Leo, el 8 de junio; y Bubi, el benjamín, el 6 de julio, vísperas de sanfermines. Hijos de la primavera consagrada por el gol de Panenka. "Yo soy más del gol de Señor", dice Javi Bowie, que imita la voz de José Ángel de la Casa. "Mi primer impacto deportivo fueron los Juegos Olímpicos de Los Angeles", dice Leo, que trabajaba en una empresa de organización de eventos "que se fue a pique y me agarré a la música".

El 28 de enero, Arañas de Marte actuán en El Puerto de Santa María. Antes atenderán compromisos con sus diferentes grupos. Bubi tiene cita en el Habanilla con Babel Experience, aunque antes viaja a Italia para celebrar las bodas de oro de sus suegros. Javi Bowie recuerda una infancia en Los Remedios marcada por la presencia de Silvio, que volvió a la música el día que murió Elvis Presley. "He ido bastantes veces a la barbería de Curro". Como su veneración es anterior a la muerte de su ídolo, les hubiera gustado que el creador de estos ritmos conociera el tesón de sus humildes aprendices, tenaces discípulos.

"Su muerte ha revitalizado su obra", dice Javier González Mariscal, que además de la música es afín al teatro, la danza y las meditaciones orientales: zen, budismo y otras variantes. La pizzería El Jueves cerró, pero el pacto musical que Javi y Bubi sellaron entre risottos y raviolis goza de una espléndida salud. Un guitarra, un bajo y una batería que ayer, en la fría noche de la Alameda, le daban color a su gente con los temas de David Bowie. Un año y un día con su ausencia física, un año y un día de condena metabolizada como liberación en la recreación de estos tres músicos de la quinta del 76, que cumplieron 40 años cuando el destino no dejó a Bowie llegar a los setenta con un nuevo disco.