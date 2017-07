Archivan la denuncia a la gerente de Lipasam por prevaricación

El juez ha archivado la denuncia presentada por la Fiscalía de Sevilla contra la gerente de Lipasam, Virginia Pividal, en relación con unos hechos que se remontan al año 2013 cuando era directora de Sostenibilidad y Medio Ambiente Urbano de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía.

El caso fue denunciado a su vez por un ex trabajador despedido e investigado por prevaricación y falsedad a causa de una investigación propiciada por Pividal.

El juez Juan Gutiérrez Casillas, titular del juzgado de Instrucción número 16, ha dictado un contundente auto en el que archiva la denuncia contra Virginia Pividal y contra la jefa de la línea de operaciones de control ambiental de la misma agencia de Medio Ambiente y Agua, y en el que afirma que los hechos no son constitutivos de prevaricación alguna, dado que "no hay el más mínimo indicio" de que las denunciadas hubiesen cometido ningún delito, ni tampoco de existe el "más mínimo indicio de pretender beneficiar a una empresa proveedora". Dice el juez que la empresa finalmente adjudicataria de los contratos fue elegida por "ser la más conveniente, sin existir ningún elemento probatorio acreditativo mínimo de favoritismo ni de indicación alguna para elegir a una empresa proveedora específicamente con carácter prioritario con respecto a otra. No existían relaciones personales de ningún género que pudiera hacer pensar nada relacionado con este extremo", añade el auto.

La denuncia señalaba supuestas irregularidades en un contrato de 2013 para la compra de un secuenciador de ADN para el centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre (CAD) con sede en Málaga, y en la compra ese mismo año de dos captadores de alto volumen secuencial para la unidad móvil de emisiones.

La denuncia sostenía que en ambos contratos se había troceado el importe total de la compra, en el primer caso en cuatro contratos, y en el segundo, en dos contratos, con la finalidad de que el importe de cada uno fuese inferior a los 18.000 euros y, de esa forma, al tratarse de un contrato menor, no habría que cumplir los principios de publicidad y concurrencia que exige la ley de contratos del Sector Público para los contratos mayores. El juez sostiene, en cambio, que "no ha existido ningún troceamiento de contratos para la concertación de sucesivos contratos menores" y, por tanto, "no ha existido ninguna resolución administrativa injusta a sabiendas, y además, en todo caso se ha cumplido con los principios de publicidad y concurrencia en todos los contratos, incluso menores, concertados".

El magistrado destaca que lo que en 2013 adquirió la Agencia Andaluza de Medio Ambiente y Agua respecto a los secuenciadores de ADN "no era un solo efecto, sino que eran cuatro efectos con entidad propia, respecto de los cuales era perfectamente válido y legal el que se efectuaran así y que la concertación lo fuera con cuatro contratos menores porque la cuantía de cada módulo era inferior a 18.000 euros". Y lo mismo sucede con el otro contrato.

El auto concluye que, en consecuencia, "no existe delito y procede el sobreseimiento y archivo de la causa por atipicidad del hecho en sí".