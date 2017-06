El Arzobispado suspende las elecciones en la Hermandad de Montesión

El Arzobispado ha suspendido el cabildo general de elecciones que la Hermandad de Montesión iba a celebrar el próximo jueves 29 de junio, al que concurrían dos candidaturas: la del actual hermano mayor, Manuel Soto Díaz; y la de Guillermo Baena García. La decisión se tomó el pasado martes durante una reunión mantenida por el vicario general de la Archidiócesis, Teodoro León; y el hermano mayor.

La hermandad emitió un comunicado en el que explica el motivo de la suspensión del cabildo general de elecciones y de cuentas previsto para la próxima semana: "El motivo es la aparición en la noche de pasado lunes de la ratificación de la modificación de regla número 22, la cual no constaba en los archivos de la hermandad ni estaba en conocimiento de la autoridad eclesiástica. Así mismo informamos que en los últimos cabildos generales celebrados en Montesión, incluido el último cabildo de elecciones (2014), todos los hermanos estuvieran o no al día de sus obligaciones de pago pudieron participar y ejercer su derecho a voto".

La reforma de las reglas de las que no se tenía constancia, y que no permitirían votar a los hermanos que no estén al día en el pago, invalidarían el censo. El vicario y la junta de gobierno deben decidir nuevamente el calendario electoral.