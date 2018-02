El Arzobispado no ve problema en que se investiguen sus propiedades

El Arzobispado de Sevilla no considera que exista "ningún inconveniente" en la ejecución de la moción aprobada el lunes por el Pleno del Ayuntamiento, impulsada por Participa Sevilla e IU y que recibió el apoyo de PSOE y Cs, para solicitar a los registros de la propiedad el listado completo de los bienes inmatriculados a su favor. Según informaron fuentes de la Archidiócesis, la Iglesia "ha cumplido la ley" y el proceso realizado se encuentra "dentro de la legalidad", por lo que manifiesta que "no hay nada que ocultar".

"No existe ningún inconveniente en la diócesis, parroquias o hermandades en que se acceda a esa información porque no hay nada que ocultar", indicaron las mismas fuentes, que dejaron claro que no hay "ningún problema en ese sentido" .