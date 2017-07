La Asociación de Geógrafos Españoles premia el trabajo de un joven investigador de la Hispalense

Oliver Gutiérrez Hernández, estudiante de Doctorado de la Universidad de Sevilla, ha sido galardonado con el premio para jóvenes investigadores de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE) por el trabajo Impacto del cambio climático en la distribución y supervivencia del pinsapo (Serranía de Ronda).

Este premio reconoce la mejor contribución en los diferentes campos de conocimiento vinculados a las ciencias geográficas, tiene una dotación económica de 1.500 euros y conlleva la publicación del trabajo ganador en la prestigiosa revista científica Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles. El premio lleva el nombre del profesor Jesús García Fernández, el primer presidente de la Asociación de Geógrafos Españoles, en reconocimiento a su labor y su permanente compromiso con la formación de varias generaciones de jóvenes geógrafos de diferentes universidades españolas, en particular, en la realización de trabajos de campo.

Gutiérrez es estudiante de Doctorado de la Universidad de Sevilla en Geografía, Recursos Naturales y Medio Ambiente bajo la tutoría del profesor Rafael Cámara Artigas y la dirección de Luis V. García, en el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Obtuvo la licenciatura en Geografía por la Universidad de Málaga y, posteriormente, realizó dos másteres en las Universidades de Girona y Córdoba.

El trabajo premiado comenzó con el análisis de la distribución actual del pinsapo en la Serranía de Ronda y su relación con los factores ambientales que controlan la distribución. Gutiérrez desarrolló una rigurosa estrategia de muestreo con base estadística y conocimiento experto, abordó un modelo explicativo-causal calibrado con modelos lineales generalizados y compuso un ensamblaje de modelos numéricos basados en algoritmos del campo de la inteligencia artificial.

El estudio pone de manifiesto que la distribución del pinsapo podría verse "muy alterada", ya que, como consecuencia del cambio climático, las áreas más favorables se concentran en lugares más elevados y húmedos en las umbrías de las principales elevaciones de la Serranía de Ronda. La investigación de Oliver Gutiérrez alerta también de que este tipo de árbol puede incluso desaparecer "ante un posible escenario de altas emisiones de CO 2 a finales del siglo XXI". No obstante, el estudio también encontró áreas donde la especie "podría persistir en el futuro si se cumplieran una serie de condiciones en la escala de los microambientes", aunque no se conoce con certeza si la especie será capaz de adaptarse al ritmo de los nuevos cambios en el momento en el que estos se estén produciendo.

Oliver Gutiérrez comenzó su carrera profesional en 2006 desempeñando diversas funciones como empleado en diferentes empresas públicas y privadas, en el ámbito de la consultoría catastral, urbanística, medioambiental, ingeniería forestal y planificación: agente estadístico, técnico de catastro y geógrafo profesional. Gutiérrez inició su actividad investigadora en 2012, en temas relacionados con la ecología experimental, interacciones planta-suelo, ecofisiología vegetal, biogeografía y modelización de procesos ambientales. Este año completará su cuarto curso en el programa de Doctorado de Geografía de la Universidad de Sevilla y tiene previsto leer la tesis doctoral el último trimestres de 2017.