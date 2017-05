Ataque de celos políticos

Gobernar en minoría obliga a buscar giros, hacia la derecha y la izquierda. A veces son auténticos juegos malabares. Y a nadie se le escapa que el equipo del socialista Juan Espadas se ha visto y se verá probablemente obligado a prostituirse un poco, con perdón de la expresión y por decirlo de alguna manera fácilmente entendible. Es el precio de buscar acercamientos hacia grupos políticos con los que no comparte credo a cambio de lograr la luz verde necesaria para seguir gobernando. Así es la política y éste es el argumento que justificaría algún guiño al PP. Pero lo que nunca pensó el gobierno de Espadas es que virando precisamente hacia la izquierda es donde le iban a dar con el voto en las narices.

Ha ocurrido esta semana en el Consejo de la Gerencia de Urbanismo. La oposición, en bloque, ha tumbado dos proyectos: la adjudicación de un contrato para crear una plataforma digital participativa sobre las microactuaciones en los barrios y la licitación de otro contrato para instalar centros sociales en caracolas, esto es módulos prefabricados, en tres barrios que demandaban este servicio desde hace mucho.

Al delegado de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz, se le debió quedar cara de tonto cuando Participa Sevilla –a cuya representante se había esperado más de 20 minutos al inicio de la reunión– propició el giro en la votación de una propuesta que perfectamente podría haber llevado el copyright de este grupo, pues se trataba de adjudicar un contrato a un colectivo de arquitectos y sociólogos que se mueven bajo el paraguas de la izquierda y el cooperativismo. [Huele a pique personal]. IU también votó en contra, sorprendentemente. Ciudadanos se abstuvo y el PP hizo su labor con acierto en este caso. La concejal Mar Sánchez Estrella no tuvo más que oler que Participa estaba sembrando dudas sobre el respaldo a la propuesta para sumarse al carro y sellar un extraño matrimonio de conveniencia. Los populares saben que son alternativa de gobierno y están dispuestos a aprovechar cualquier enredo para restar puntos al PSOE. Y, en política, eso es lícito.

El PP aprovecha bien la circunstancia y el resto parece jugar al desgaste sea como sea

En definitiva, ¿qué pasó? Pues que una propuesta que previamente había sido aprobada por todos los grupos, por unanimidad, en las fases previas, fue tumbada cuando ya sólo faltaba la bendición de la Gerencia de Urbanismo. ¿Por qué? En resumen, el argumento esgrimido fue la falta de transparencia y de nada sirvió que el secretario diera fe de que el procedimiento seguido para adjudicar el contrato era escrupulosamente legal. Es la primera vez que algo así ocurre en la historia del Ayuntamiento, dicen en el gobierno de Espadas, que ahora averiguará si jurídicamente el no haber podido adjudicar un contrato en esa fase es también una causa de prevaricación.

Es difícil encontrar un argumento que no sea de pura estrategia política. Sobre todo, en lo que fue el segundo revés que la oposición dio al gobierno en minoría esta semana al rechazar, esta vez quien únicamente se abstuvo fue IU, la instalación de caracolas –con un proyecto arquitectónico sostenible y muy verde– que hicieran las veces de centros cívicos en tres barrios: Cerro-Amate, Este y Pino Montano. En este caso el tema se ha parado al inicio de la tramitación, pero no deja de ser paradójico que un proyecto que han defendido también todos los grupos de la oposición, con fotos junto a los demandantes incluidas, también se pare de esta manera. El argumento: de nuevo la falta de información, transparencia y explicación de la cesión de los espacios públicos.

Los vecinos, desde luego, no alcanzan a entenderlo. Muñoz todavía menos. Visto desde fuera todo tiene la pinta de un ataque de cuernos. De celos políticos. A ver si ahora el PSOE va a ser más de izquierdas que IU o Participa Sevilla... podrían pensar algunos. Algo así como no te acerques tanto que me robas la cartera... Un pensamiento incomprensible en unos grupos políticos muy minoritarios y cuya única posibilidad de hacer política hoy está en la mano del PSOE.

Lo peor es que todo este enredo político ha eclipsado lo que de verdad importa a los vecinos: cinco millones de euros en inversiones en los barrios. El PSOE necesita cambios tangibles en la ciudad. Y este dinero ayudará sin duda en el último tirón que queda de mandato. A ver si va a ser eso, que el objetivo ahora es jugar al desgaste y anular, sea cual sea, toda iniciativa de gobierno. Sería lamentable porque estos conflictos, como las peleas conyugales, provocan efectos colaterales y, al final, las víctimas son quienes menos culpa tienen: los sevillanos en este caso.