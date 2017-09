Atarazanas: una firma encallada

Una situación encallada. La firma para desbloquear del proyecto de las Reales Atarazanas, cuya licencia de obras está suspendida de manera cautelar por un Juzgado de Sevilla, sigue pendiente de concretarse. Tras lograr Adepa, asociación conservacionista que denunció el proyecto, un valioso y trabajado acuerdo con la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para la reforma del proyecto inicial, se tenía que haber producido ya rúbrica definitiva. Ha pasado agosto y en Adepa no tienen noticias el nuevo equipo de gobierno de la Cultura. La situación se ha agravado con el relevo de Eduardo Tamarit en la secretaría general, persona que ha gestionado el acuerdo de primera mano. La moratoria pedida por Adepa al Juzgado expira en unos días. Desde esta asociación lanzan un ultimátum: firmar antes.

El consejo de Adepa, que preside Joaquín Egea, se reunió el pasado miércoles para analizar la situación y decidir qué decisiones tomarán tras no tener noticias de la Consejería de Cultura. Egea explicó a este periódico que lo primero que les preocupa es el cese de Eduardo Tamarit, hasta ahora secretario general de la consejería: "Es la persona que lo estaba llevando todo. Hemos estado negociando un año la reforma del proyecto y estuvo con nosotros en una de las visitas que hicimos a las Atarazanas". La segunda cuestión problemática que señala Egea es que se van a cumplir los dos meses de mora que Adepa pidió al juez para ver si se firmaba el acuerdo definitivo y para que, además, fuera garante del mismo.En tercer lugar, lamenta el "silencio de la administración". Los miembros de Adepa se reunieron el 13 de junio con la viceconsejera Marta Alonso para conocer el parecer de los nuevos responsables de Cultura, que encabeza Miguel Ángel Vázquez. "Desde ese día no hemos vuelto a saber nada. Nos dicen que La Caixa está estudiando el documento que les mandamos, pero no tenemos más idea".

En ese primer encuentro con los nuevos responsables de Cultura, en el que también estuvo presente Eduardo Tamarit, se trasladó a Adepa que el acuerdo estaría firmado antes de agosto. Los técnicos de la Consejería de Cultura iban a darle una forma jurídica al documento del acuerdo redactado por Adepa para la firma. La viceconsejera les indicó entonces que iban a trasladárselo también a La Caixa para que tuviera conocimiento de los pormenores. El siguiente paso habría sido que el juez que suspendió cautelarmente la licencia de obras hubiera homologado el documento para que el equipo del arquitecto Guillermo Vázquez Consuegra empezara a redactar el nuevo proyecto de rehabilitación y dotación cultural del astillero medieval.

El consejo de Adepa acordó en su reunión que van a mandar un escrito a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que se había interesado por la situación, para explicarle este nuevo frenazo a un proyecto que debe transformar un edificio único para convertirlo un referente de la Cultura. También harán lo propio con la viceconsejera y los portavoces de los grupos políticos del Ayuntamiento que han estado siguiendo todo el proceso y ayudando para que se lograra el ansiado acuerdo. "No entendemos esta demora, ni los cambios de criterio de la Consejería", sentenció Egea.

Adepa y la Consejería de Cultura han estado durante un año negociando una reforma del proyecto de las Atarazanas. Cuando el acuerdo era total, tras dos visitas in situ al monumento acompañados por personas del equipo de Vázquez Consuegra, el relevo de Rosa Aguilar y de su equipo al frente de Cultura han vuelto a frenar una firma que era inminente.

Entre otras cuestiones, se acordó mantener la superficie construida sin aumentarla volumetría; profundizar en las naves 6 y 7 hasta su nivel original del siglo XIII, quedando los pilares que separan la nave 6 de la 5 completamente al descubierto; excavar la muralla y la barbacana situadas al fondo del edificio hasta el nivel primitivo, dejando un gran pasillo ante esta zona que comunicaría con las naves 6 y 7. Los huecos a la calle 2 de Mayo, por su parte, podrían alargarse hasta la altura de la acera, pero nunca usarse como accesos, manteniéndose como única puerta la central en la calle Temprado. Se determinó igualmente que no se colocarían escaleras u elementos que distorsiones la visión en las naves.

De las cuatro naves situadas encima de las cubiertas se podrían utilizar la 2 y la 4 par exposiciones y las salas proyectadas como salones de actos. La sala 6 y la situada al fondo encima de la muralla se descargarían de peso y en ningún caso se utilizarían. Sobre la nave 1 se permitiría crear una terraza en una parte, pero en ningún caso se utilizaría alguna nave superior como cafetería o restaurante. También se determinó mantener la reproducción de la cubierta de la fundición y la chimenea, las cristaleras, raíles y cerámicas, la sala de armas y de mandos del edificio del siglo XVII y las dos edificaciones exteriores (la antigua biblioteca y la caja de reclutas), así como el conjunto de fachada y dependencias de la calle Temprado.