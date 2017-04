La Audiencia de Navarra abre juicio oral contra los acusados de la violación en los Sanfermines

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha decretado la apertura de juicio oral contra los cinco jóvenes sevillanos, entre ellos un guardia civil y un militar de la Unidad Militar de Emergencia (UME), que están acusados de la violación de una joven de 18 años en los pasados Sanfermines y ha emplazado a la Fiscalía para que presente en cinco días su escrito de conclusiones provisionales.

El mismo tribunal ha desestimado la petición de archivo de las actuaciones solicitada por las defensas de los procesados, que habían alegado que no existe delito probado en el presente sumario, según la defensa de tres de los acusados, y que no existe “prueba de cargo alguno que permita mantener la acusación” o no haber prueba de cargo suficiente, según las otras dos defensas.

Frente a las alegaciones de los acusados, la Sala recuerda que la existencia de “indicios racionales de criminalidad” ya fue considerada en el auto de procesamiento dictado el pasado 8 de agosto de 2016, una resolución que fue confirmada por la Audiencia de Navarra, que determinó que “existen suficientes indicios que justifican que se haya dictado el auto de procesamiento”, por lo que no concurren, ni cabe apreciar ninguno de los motivos para acordar el sobreseimiento.

A lo largo de la instrucción el juez de Instrucción número 4 de Pamplona ha desestimado además las peticiones de libertad de los acusados, al reiterar que “las declaraciones de la víctima deben considerarse altamente sólidas, coherentes y creíbles en cuanto a la forma en la que fue introducida en el portal y en cuanto a la falta de consentimiento sobre los actos a los que se vio sometida”.

Además, añade el magistrado, el testimonio de la víctima “viene avalado por múltiples datos objetivos desde la forma en que le sustrajeron el teléfono móvil hasta el estado posterior en el que se encontraba o la renuncia a introducir en su relato otros elementos que los de sus propios recuerdos”, así como “por el contenido de las grabaciones de los hechos”.

Y en otras ocasiones, el instructor ha destacado asimismo las contradicciones en las que a su juicio incurrieron los procesados. Así, respecto a la parada en el hotel Europa durante el trayecto desde la plaza del Castillo al portal número 5 de la calle Paulino Caballero, destaca que no hicieron ninguna referencia a ello en sus declaraciones. Para el magistrado, carece “de lógica el que los procesados no hubieran hecho mención a este encuentro con el portero de un hotel justo después de abandonar la plaza del Castillo para decirle que querían follar (sic)” y la única explicación para ello “parece ser el hecho de que en el momento de prestar declaración indagatoria todavía el testimonio del portero aun no obraba en autos”.

Sobre la forma en que los procesados introdujeron a la denunciante en el portal, señala que el abogado defensor insiste en que la víctima ideó el plan de ocultación para poder introducirse todos juntos en el portal, como han relatado los procesados en sus indagatorias. “Nada más lejos de la realidad”, asegura el magistrado, quien afirma que “es evidente que los procesados aprovecharon la ocasión que se presentó al ver cómo una chica entraba en el portal y que nuevamente lo declarado por los procesados en sus indagatorias intenta ajustarse al material probatorio obrante en ese momento en autos”.

Respecto a la actitud de la víctima, que según los investigados dirigía las relaciones, el juez recuerda el contenido de los vídeos y cita el informe pericial elaborado sobre las grabaciones, en el que se concluye que “la joven está siempre con los ojos cerrados sin que en ninguna escena o fotograma se la haya captado con los ojos abiertos, no hay ningún diálogo o intercambio de palabras”.

De igual forma, prosigue, en el análisis del audio “la víctima no mantiene ningún diálogo ni profiere ninguna frase de aceptación”, mientras que los procesados hacen referencia “al turno que les corresponde o a las veces que han ido accediendo carnalmente a ella”.