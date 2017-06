Avances en el Macarena

Un algoritmo para adaptar la tecnología al electrón

El 95% de los tratamientos de radioterapia utilizan fotones. "Estas partículas depositan energía y causan daño celular, de modo que, al destruir el ADN, las células pierden la capacidad para reproducirse", explica Rafael Arrans, responsable de Radiofísica en el Macarena. Los electrones también se pueden utilizar en determinadas procesos, pero estas partículas presentan la dificultad de que la inmensa mayoría de los equipos tecnológicos están ideados para los fotones, no para los electrones. "Los electrones tiene la peculiaridad de que se dispersan mucho y su utilización es efectiva en tumores superficiales, como el cáncer de piel, pero no en tumores profundos", añade Arrans. En colaboración con el departamento de Fisiología, el equipo del doctor Arrans ha credo un algoritmo matemático para adaptar la tecnología de fotones a los electrones con aplicaciones en determinados tipos de tumores (piel, glándulas salivares, etcétera). Los primeros resultados ya se han publicado International Journal of Oncology, Biology and Physics; y están pendientes de publicación en Radiotherapy and Oncology, las principales revistas de impacto internacional en el campo de la Radioterapia.