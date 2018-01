El Ayuntamiento ejecuta la nueva rampa de 130 metros en Juan Carlos I

El concejal delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz, ha visitado este jueves la puesta en uso de la nueva rampa de 130 metros cuadrados que mejorará la accesibilidad desde la calle Torneo al paseo Juan Carlos I, a la altura de la calle Guadalquivir, a la par que ha puesto en valor los cuatro millones que hay consignados en el presupuesto para 2018 en esta materia, por lo que ha confiado en que las nuevas cuentas puedan tener el apoyo del resto de los grupos para que puedan arrancar las inversiones de este año.

Junto al gerente de la GMU, Ignacio Pozuelo, Muñoz ha puesto en valor esta "importante actuación" en Juan Carlos I, con un presupuesto que roza los 160.000 euros, para facilitar el acceso a personas con algún tipo de dificultad. "Era una obra prevista en el presupuesto y ejecutada y que supondrá un antes y un después en materia de accesibilidad en el entorno", resalta, añadiendo que se baraja la posibilidad de desarrollar otras infraestructuras de este tipo en otros puntos del paseo.

Además, destaca que la accesibilidad es un asunto "central" para este gobierno local, que ha consignado en el presupuesto de 2018 cerca de cuatro millones en la materia, frente a los 1,2 millones del año anterior. En ese montante, se encuentran dos millones para instalación de ascensores, 580.000 euros en dos años para intervenciones rápidas en la vía pública de accesibilidad, 90.000 euros para diseñar el primer plan municipal de accesibilidad y 375.000 euros para continuar con la adaptación de los semáforos

También, se recoge una nueva aplicación móvil para personas con diversidad funcional, a lo que se destinará un millón con fondos europeos; continuar con la eliminación de barreras en las paradas de Tussam y alrededor de un millón para inversiones en los distritos en esta materia.

Entre las enmiendas incorporadas al proyecto de presupuestos, se encuentra la propuesta de Cs de 500.000 euros para parques infantiles adaptados o las de Participa relativas a aumentar las subvenciones para eliminar barreras (300.000 euros), contar con fiestas de la primavera accesibles (100.000 euros), la implementación de una red de baños públicos accesibles (320.000 euros) y un programa en centros educativos en la materia (250.000 euros).

Intervención en Juan Carlos I

Preguntado por la intervención en Juan Carlos I, Muñoz explica que está prevista para 2018, pero que "el primer paso que debe darse es la aprobación de los presupuestos". "Es un proyecto ambicioso y espero que en 2018 se puedan ver las obras de un tramo importante, ya que la actuación será por fases", detalla.

Actualmente, la intervención se encuentra en fase de elaboración del anteproyecto y recuerda que habrá un proceso de participación con las distintas asociaciones ciudadanas para aportar mejoras. Sin embargo, deja claro que "para hacerlo realidad es necesario que la ciudad tenga presupuesto".

"Confío totalmente en que así será porque no me cabe otro escenario en la cabeza, ya que si no hay presupuesto quien pierde es la ciudad. Son muchos los programas culturales y sociales y las inversiones previstas en el borrador de proyecto de presupuestos que quedaría en agua de borrajas", advierte.

Según subraya, el gobierno local está trabajando y ha sido "sensible a las propuestas de los grupos, incorporando buena parte de sus iniciativas, salvo el PP, que no ha hecho los deberes y está haciendo un teatro absurdo intentando tener un vía exclusiva para ellos con su llamado documento alternativo". "Espero que impere la sensatez y que la ciudad pueda tener presupuesto", concluye.