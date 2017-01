El Ayuntamiento da estabilidad a la atención a las mujeres víctimas

El Ayuntamiento de Sevilla aprobó ayer, en su Junta de Gobierno Local en sesión extraordinaria, el primer programa propio para dar asistencia y orientación a las mujeres víctimas de violencia de género. La principal novedad es que este programa ya no contará con la cofinanciación de la Junta de Andalucía, sino con una financiación municipal en solitario, lo que otorgará una estabilidad durante tres años que no ha tenido hasta ahora, ya que la participación de ambas administraciones provocaba inevitables paralizaciones anuales cada vez que había que renovarlo, según admitió ayer la delegada municipal Myriam Díaz, quien confía en aumentar el presupuesto en 2017 y en adelante. No era un problema de falta de presupuesto, sino de la necesidad de pasar cada año el trámite de su renovación.

Otra novedad es que cambian de nombre los Puntos de Información a la Mujer (PIM), que a partir de ahora pasan a denominarse Centros de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia de Género. El número de puntos de atención no varía: son los seis actuales distribuidos por la ciudad y su personal. En conjunto, el número de trabajadoras interinas ascenderá a 25.

Asimismo, el equipo de gobierno mantiene el compromiso de incrementar el número de centros y de dar definitivamente estabilidad al programa asumiendo los puestos dentro de la estructura propia municipal. En la actualidad estos trabajadores son contratados cada año.

Bajo el nombre de Centros de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia de Género, este programa ha sido diseñado por la Delegación de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria. Es el resultado de una intensa negociación con la Junta y el comité de empresa municipal para salvar los obstáculos legales de esta iniciativa y cuenta con el visto bueno de Recursos Humanos de la delegación de Hacienda y Administración Pública y con el de la Intervención del Ayuntamiento de Sevilla. Para ejecutarlo, se procederá al nombramiento de los funcionarios interinos necesarios: seis asesores jurídicos, seispsicólogos, seistrabajadores sociales, seis auxiliares administrativos y un educador. Su duración quedará sujeta a la existencia de dotación presupuestaria en los ejercicios siguientes a 2017.

La edil del PP Dolores de PabloBlanco reclamó ayer al gobierno del socialista Juan Espadas que "garantice la jornada completa del personal de los Puntos de Información a la Mujer para que las usuarias puedan ser atendidas como se merecen y reciban una respuesta efectiva". El PP critica que seis horas al día de contrato es "insuficiente". El gobierno prevé aplicar la jornada completa este año.