El Ayuntamiento reclama casi 51.000 euros a los dueños de un bloque de las Tres Mil

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla ha emprendido un procedimiento para reclamar 50.881 euros a los propietarios de un edificio de pisos de las Tres Mil Viviendas, en el Polígono Sur, por unas obras urgentes acometidas de modo subsidiario en el bloque por la Administración local, para mantener sus condiciones de seguridad.

Según figura en la documentación recogida por Europa Press, en febrero de 2016, la Gerencia de Urbanismo ordenó la ejecución de "medidas urgentes" de seguridad en un edificio de viviendas de la calle Arca de la Alianza. Pero, según la Gerencia de Urbanismo, pese a ser notificada la orden a los cotitulares del inmueble, formado por 16 viviendas, estos no acometieron las obras. Por esta razón, éstas "fueron ejecutadas subsidiariamente" por la Gerencia de Urbanismo, que afrontó gastos por valor de 50.881 euros. La Gerencia de Urbanismo ha iniciado un procedimiento administrativo para reclamar estos gastos a los cotitulares del edificio. En concreto, la solicita algo más de 3.180 euros a cada uno de los propietarios.

El gobierno estudiará que el coste no caiga sobre estas familias en situación casi marginal

El concejal de Hábitat Urbano del Ayuntamiento, Antonio Muñoz, defendió ayer que "la Ley obliga" a la Gerencia a "actuar" de modo subsidiario en situaciones como ésta, y posteriormente a "girar el coste correspondiente" a los propietarios de los inmuebles. No obstante, señaló que como seguramente se trate de "familias en situación muy precaria, de casi marginalidad", se "estudiará la posibilidad de que este coste no caiga sobre estas familias". Además, muchos de los propietarios reconocidos de estas viviendas "no residen en ellas desde hace años".

La Plataforma Nosotros También Somos Sevilla, que aglutina a diversos colectivos del Polígono Sur, por otro lado, reclamó ayer que la Factoría Cultural ubicada en el Polígono Sur y que, según el Ayuntamiento, contará al fin con programación el último trimestre del año, atraiga hasta la zona a vecinos de otros barrios deSevilla. "Quieren que el Polígono Sur sea el trastero de Sevilla, todo lo que no sirve lo traen aquí. Pero nosotros tenemos esperanza de que las administraciones tomen conciencia del mal que nos están haciendo", manifestó Rosario García, portavoz de esta plataforma.