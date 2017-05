Basura sobre el Antiquarium

Todo tipo de imundicias, desde latas a envases de plástico, blíster de pastillas y decenas de colillas, se acumulan desde hace semanas en el cristal exterior que funciona como lucernario del Antiquarium de las setas de la Encarnación. Se trata del espacio, a modo de foso, que forman las escalinatas de acceso al complejo de madera entre la discoteca Coco y una de las entradas al edificio Metropol Parasol.

La imagen de la basura es deplorable para cualquier viandante por un doble motivo: por lo que implica de incivismo y porque indica que el Ayuntamiento de Sevilla, al que compete la limpieza de este punto, está prestando nula atención a uno de los enclaves arqueológicos de la ciudad que más turistas recibe.

Limpiar este punto con periodicidad mensual es insuficiente en las fiestas primaverales

El organismo municipal encargado del mantenimiento del lucernario del Antiquarium es el Instituto de la Cultura y de las Artes de Sevilla (ICAS), que gestiona este lugar museístico localizado en el sótano del Metropol parasol (el resto del edificio lo lleva Sacyr). Fuentes de este organismo municipal admitieron ayer a este periódico la existencia de basura pero no supieron aclarar cuándo se retirarán los desperdicios. Las fuentes consultadas del ICAS aclararon que la limpieza de este punto se realiza con una periodicidad mensual, lo cual quiere decir que no se tiene en cuenta que en las fiestas primaverales que han pasado se necesita un mantenimiento semanal, que no mensual, dadas las miles de personas que transitan por este lugar en estas fiestas.

El año pasado el gobierno de Juan Espadas amplió el contrato de limpieza del Antiquarium para incorporar este punto periódicamente. Desde abril de 2016, el contrato de limpieza de este lugar incorporó precisamente este nivel del cristal que deja pasar la luz al recinto donde descansan los restos arqueológicos de gran parte del período romano, desde Tiberio (ca. 30 d.C.) hasta el s. VI y una casa islámica almohade de los siglos XII y XIII.

El nuevo pliego de condiciones de mantenimiento y limpieza incorporó por primera vez este espacio, cuya cristalera obliga a que la tarea se haga con especiales medidas de seguridad. Desde el Ayuntamiento se informó hace ahora un año de que el contrato para esta zona exterior se hacía con el fin de que el lugar tuviera un tratamiento periódico y adecuado. La realidad nos dice que tal objetivo no se ha cumplido en las fiestas primaverales.