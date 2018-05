Beltrán Pérez pide perdón por la corrupción en el PP: "Entiendo la indignación"

Una petición de perdón por los actos de terceros, un mensaje de esperanza y una reivindicación del trabajo de numerosos cargos públicos del partido que no han incurrido en los casos de corrupción que azotan al PP como nunca. El candidato del PP a la Alcaldía, Beltrán Pérez, ha difundido por las redes sociales una carta ilustrada con su imagen y titulada Lo entiendo perfectamente en la que considera que es la hora de las disculpas: "Ha llegado la hora de pedir perdón a nivel colectivo. Perdón por la imagen que transmitimos y que a mi tanto me duele". Este reconocimiento público de la gravedad de los hechos que afectan al partido ya ha sido efectuado por dirigentes nacionales como la catalana Andrea Levy, vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular, después de los últimos acontecimientos que han marcado la actualidad política nacional: la detención y encarcelamiento del ex ministro Eduardo Zaplana y la sentencia condenatoria del caso Gürtel.

Beltrán Pérez arranca con un intento por ponerse en el lugar de los ciudadanos: "Entiendo la indignación de muchos afiliados, de miles de simpatizantes, de millones de votantes que un día depositaron su confianza en nosotros y que ahora no acaban de creérselo. Lo entiendo porque yo me siento igual". El líder de la oposición municipal proclama un lamento público: "Siento que haya algunas personas que, amparándose en sus cargos y en las siglas del Partido Popular, hayan buscado enriquecerse personalmente o hayan rebasado límites legales".

El candidato del PP es tajante: "El PP está lleno de personas honradas, de cargos públicos que trabajan de sol a sol, que han sacado a España de la peor crisis económica en que ha estado sumida", afirma que destacando el principal logro del que presume el presidente Rajoy.

Evoca sus orígenes como militante del partido al que se afilió con 18 años: "Sigo formando parte de esos militantes de base que en cada pueblo, en cada barrio, en cada esquina, luchan por su partido. Quiero ser alcalde para gestionar la ciudad de Sevilla desde la honestidad, el servicio público y el interés de los sevillanos". En la misiva defiende a los militantes y cargos que "trabajan a diario, sin horas, sin días". Y sentencia acto seguido: "Éste también es el Partido Popular. Y de este Partido Popular sí me siento profundamente orgulloso".