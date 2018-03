Beltrán Pérez : "Sevilla va a ser la sorpresa de las elecciones municipales"

Sonrientes, con un punto de emoción en los ojos e intercambiando gestos de complicidad y besos en la mejilla. Así comparencieron este miércoles en una rueda de prensa en la sede provincial del PP, la presidenta de de la formación, Virginia Pérez, y el edil hispalense Beltrán Pérez, una vez que desde la sede nacional del partido en Génova se confirmó, el martes por la noche, que el elegido para ser candidato a la Alcaldía de Sevilla en las elecciones de 2019 es Beltrán Pérez, portavoz del grupo municipal desde el pasado mes de junio. La confirmación llegó sin esperar al Comité Electoral Nacional del PP que, el próximo viernes, debe nombrar a los cabezas de cartel en capitales de provincia. La decisión supone el espaldarazo –expreso ya, después de gestos siempre abiertos a la interpretación– de Mariano Rajoy a la nueva dirección del PP en Sevilla, tras el complejo congreso en el que se impuso al anterior presidente, Juan Bueno, y tras las tensiones que se han sucedido después.

“Nunca he tenido dudas de que la dirección nacinal iba a respetar la propuesta de la dirección provincial (...). Existe consenso y unanimidad en que Beltrán Pérez encabece la lista en Sevilla”, ha destacado Virgina Pérez, preguntada sobre si temió que en Madrid no se siguiera su criterio. El candidato in pectore, por su parte, ha afirmado, dirigiéndose a los compañeros de distrito y a los dirigentes provinciales, regionales y nacionales que han apostado por él, que “Sevilla no va a fallar, que va a ser la sorpresa de las elecciones municipales del próximo año”.

Flanqueado por nueve de los doce ediles que el PP tiene en el Ayuntamiento –sólo faltaron 3, que estaban trabajando y a los que no les dio tiempo a llegar a una rueda de prensa convocada con urgencia–, Beltrán también quiso dejar claro que la confirmación de su candidatura, que supone entrar de lleno en precampaña, no va a cambiar la línea de trabajo que ha seguido hasta ahora: “Lo importante para nosotros es el servicio público, ha quedado patente en la aprobación del presupuesto municipal. Cuando haya que poner en una balanza el interés ciudadano y el electoral, nuestra balanza siempre se inclinará al lado de los vecinos. Como candidato siempre lo tendré presente”.