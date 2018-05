Beltrán Pérez achaca a Espadas un "récord de incumplimientos"

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla y portavoz del grupo popular, Beltrán Pérez, manifestó este lunes que los tres años del socialista Juan Espadas como alcalde de la ciudad se traducen en un "récord de incumplimientos" al no haber materializado 69 de sus cerca de cien promesas electorales y la acumulación de "más de 130 deficiencias y fracasos de gestión", toda vez que la capital está "estancada" y ha "perdido liderazgo e influencia".

Beltrán Pérez celebró una rueda de prensa por el tercer aniversario de las elecciones municipales celebradas en mayo de 2015, que en el caso de Sevilla capital se saldaron con una nueva victoria del PP, que no obstante perdió la mayoría absoluta lograda en 2011 y obtuvo 12 ediles frente a once del PSOE, tres de Ciudadanos, tres de Participa y dos de IU. Después, y como recordó Pérez, el entonces alcalde popular y actual ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, no pudo revalidar el cargo al apoyar Participa e IU la investidura del socialista Juan Espadas como nuevo primer edil.

Al respecto, Beltrán Pérez manifestó que casi tres años después de que Juan Espadas se hiciese con la Alcaldía, ha quedado claro que el vigente mandato está "perdido" para la ciudad, que a su juicio está "estancada" como consecuencia de la "falta de modelo" del primer edil y ha "perdido liderazgo e influencia" en Andalucía y el conjunto de España.

En ese sentido, consideró que fruto de la gestión del PSOE, los servicios municipales "han perdido calidad y se han ido deteriorando", lo que le ha llevado a señalar deficiencias y quejas en cuanto a la limpieza viaria, sometida a no pocas controversias; el mantenimiento del arbolado con las sucesivas incidencias por la caída de ramas y árboles; los "retrasos y falta de frecuencia" en los autobuses urbanos o el "deterioro en la convivencia" como consecuencia de la falta de medidas efectivas frente a la práctica del botellón, entre otros aspectos.

En paralelo, Beltrán Pérez criticó que el gobierno local socialista no haya impulsado "medidas para frenar el retroceso demográfico", pues la población empadronada de la ciudad hispalense ha caído a 689.434 personas según el último recuento oficial, profundizando en la tendencia iniciada hace años.

Del mismo modo, Pérez alertó de que el primer edil "no ha desbloqueado ni uno solo de los grandes proyectos" pendientes en la ciudad hispalense. Tal tesis le llevó a mencionar asuntos pendientes de solución desde hace años en Sevilla, como la futura ciudad de la Justicia, cuya promoción corresponde a la Junta y cuya ubicación siguen sin resolver dicha administración y el Ayuntamiento; la reactivación del antiguo Hospital Militar Vigil de Quiñones, cedido hace lustros por el Estado a la Junta de Andalucía para que la misma lo reactivase pero aún en desuso; la red completa de Metro, toda vez que el Estado, la Junta y el Consistorio negocian cómo afrontar el tramo Norte de la línea tres; el destino de la antigua comisaría de la Gavidia, para la que el PP y el PSOE han acordado una nueva recalificación al objeto de ofrecer su explotación a manos privadas; o el futuro de la antigua planta de Altadis, para la cual el gobierno ha promovido un protocolo de intenciones con dicha multinacional, en sustitución del proyecto impulsado por los populares durante su etapa de gobierno.

Del mismo modo, lamentó el "estancamiento" de iniciativas como el Centro de Atención al Visitante, construido en el paseo de Marqués de Contadero y cuya licitación de locales está bloqueada por aspectos administrativos, o de la aplicación de las subvenciones captadas con cargo a la convocatoria de ayudas para Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi).