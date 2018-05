Beltrán Pérez denuncia que Sevilla "es cada vez menos habitable"

El candidato del PP y portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, exigió este domingo al alcalde, Juan Espadas, que "dé la cara y resuelva los problemas de suciedad, botellona y seguridad de los vecinos del Porvenir", un barrio recorrió este domingo acompañado por comerciantes y vecinos que le han trasladado su malestar.

Esta visita está enmarcada en la acción de trabajo Sevilla por encima de todo, mediante la cual Pérez está visitando todos los barrios de la ciudad. Beltrán Pérez estuvo escuchando los problemas que desde hace más de dos años vienen sufriendo los vecinos y comerciantes del Porvenir debido a "la desatención y dejadez" del alcalde del PSOE. "El gobierno del PSOE no está en los barrios mientras que el PP, como oposición útil y responsable, está permanentemente en los barrios, escuchando los problemas de sus vecinos". Pérez señaló que "el Porvenir, que siempre ha sido un barrio seguro, limpio, con una gran presencia de zonas verdes se está convirtiendo en un barrio inseguro, según nos han denunciado los propios vecinos. Un barrio por el que es muy difícil transitar por el mal estado de las aceras, por la suciedad permanente, en un barrio en el que las ramas de los árboles entran en las casas de los vecinos por las que además entran insectos y a veces hasta ratas".

El grupo popular lamenta que el Porvenir haya dejado de ser un barrio limpio

El candidato del PP a la Alcaldía detalló que "el alcalde del PSOE está convirtiendo Sevilla en una ciudad cada vez menos habitable". "Un alcalde tiene que hacer de su ciudad una ciudad habitable, limpia, con sus árboles cuidados, y no una ciudad en la que la limpieza brille por su ausencia, los árboles estén sin podar, el acerado en mal estado, y un sinfín más de problemas, como ocurre, por ejemplo, en el barrio del Porvenir, donde los vecinos se quejan y el gobierno municipal no hace nada", subrayó. "Y, es el momento de hacer cosas, por eso le pedimos al alcalde del PSOE que se ponga manos a la obra, que lidere lo que necesita el barrio de El Porvenir porque si no lo hace él lo tendremos que hacer nosotros", destacó Beltrán Pérez.

Indicó que "no tenemos ningún problema porque como Sevilla está por encima de todo consideramos que la limpieza, el cuidado de la zonas verdes, las aceras en buen estado y, sobre todo, la seguridad de los vecinos para que haya una convivencia tranquila en el barrio es fundamental". Y añadió: "Lo vamos a poner en práctica no de cara a unas elecciones, sino de cara a nuestra actividad como concejales del Ayuntamiento de Sevilla, como representantes públicos y como oposición útil y responsable que nos dejamos la piel por nuestros vecinos, por lo que seguiremos presentando propuestas tanto en los plenos del Ayuntamiento como en las juntas municipales de los distritos para que se solucionen los problemas de los barrios".