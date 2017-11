Una generosidad insuficiente

Por un año. Todos se afanan en repetir que el acuerdo es por una sola Semana Santa. ¿Acaso las seis hermandades de la Madrugada no están convencidas del pacto al que han llegado esta semana? Ustedes ya lo conocen sobradamente: el Calvario por Alfonso XII, la Macarena por la Alfalfa, el Silencio por Cuna... Todo adobado con el enésimo compromiso de cumplir los horarios y con la manida petición de una mayor presencia policial. Las hermandades, sobre todo el Silencio, demuestran una generosidad poco apreciable en años anteriores. Parecen haber salido de posiciones cicateras que han resultado poco edificantes en tiempos no tan lejanos. Pero cuesta creer que alargando los recorridos, ¡precisamente eso!, se pueda sacar de la UCI esta Madrugada en coma que nos tocado sufrir. Más tiempo en la calle es más riesgo, más exposición a las amenazas de una noche encanallada. Las cofradías han cedido más que otros años, pero mucho nos tememos que no hayan cedido lo suficiente. Es cierto que las hermandades tienen su ámbito de decisión muy limitado. Pero esta Madrugada necesitaba más, al menos para generar esa certidumbre que permita echarse a la calle sin temor a salir corriendo. Esta Madrugada, lamentablemente, exige cirugía y no unos cambios de recorrido que pueden resultar hasta entrañables. Esta Madrugada demanda reducir horas a la noche mientras se comprueba que las autoridades civiles son capaces de poner el centro en orden una vez que ha concluido el Jueves Santo. Sólo entonces parecerán adecuados todos los cambios de recorrido que se quieran. Si el final del Jueves Santo sigue confundiéndose con el comienzo de la Madrugada, el efecto de sesión continua seguirá siendo letal. El público de Nochevieja que amenaza la convivencia urbana (degradada de por sí) seguirá empalmando la tarde con la noche bajo los efectos de los destilados.

Quizás la generosidad haya llegado tarde. Todo lo ocurrido de 2000 a 2017 nos demuestra que no es la hora de analgésicos. Ni de medidas por un año, un plazo de vigencia que revela la escasa fe de los promotores en sus medidas.

La generosidad de las seis cofradías llega tarde, ya no es la hora de los analgésicos

Las cofradías han ido por su cuenta. Es la opinión que se tiene en varios despachos oficiales. Las seis hermandades de la Madrugada no le han dado cuota de participación a las administraciones en sus reuniones para solucionar la jornada. Se ha tomado un acuerdo (unilateral) de reestructuración de horarios e itinerarios sin pedir la opinión previa de quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad. ¿Qué opina la Delegación de Seguridad del Ayuntamiento? ¿Y el director del 061? ¿Y la Junta de Andalucía, que también tiene competencias directas en la Semana Santa? Se quejan de que nadie les ha notificado el acuerdo alcanzado en la noche del viernes. El ministro del Interior, por cierto, estuvo ayer oportunista al difundir un teletipo para anunciar más presencia policial en la Madrugada. ¡A buenas horas! No le oímos decir ni pío el año pasado, pese a todo lo que ocurrió, pese a la descarada falta de agentes y pese a que él mismo estaba en Sevilla y fue testigo de los sucesos. ¿Qué hará ahora el Ayuntamiento? ¿Se tragará el sapo o dará su verdadera opinión? La Madrugada no se puede dejar en manos de seis cofradías. Es una cuestión mucho más profunda. El propio arzobispo lo ha dicho alto y claro: una noche aciaga más y se acabó para siempre.

Lo disfrutamos el domingo pasado en la Anunciación con ocasión del besapiés al Cristo de la Coronación. ¡Cómo huele el incienso que usa el Valle! No, esta vez no lo elabora Manuel Palomino. Lo traen de Dubái. Dicen que incienso puro al cien por cien "Huele a templo viejo", dicen.

La habitualmente preciosa procesión de la Espada por las últimas naves de la Catedral resultó algo apagada en comparación con años anteriores. Quizás el órgano pudiera haber ayudado a solemnizar la procesión. Se quedó mudo. Tal vez algo más de luz hubiera contribuido a alcanzar el realce de otras ocasiones. En contraposición a ese ambiente algo degradado, la cara del teniente Cabrera portando la Lobera de San Fernando quedará para la posteridad. Estaba entre orgulloso y apurado por la responsabilidad. Cumplió el juramento y devolvió la espada sin ninguna incidencia.

"¿Recuerdas que el Miércoles Santo te dije que veía muy verde al subdelegado del Gobierno de cara a la Madrugada? Pues ya lo ves... Y tuvimos tres ministros en Sevilla bien pertrechados de escoltas mientras el Gran Poder iba solo sin acompañamiento policial".