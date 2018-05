El oasis del Sagrario

Mucho se ha escrito sobre la faceta del que fue 33 años cirujano de la plaza de toros, pero poco de su perfil cofradiero. Ramón Vila, que falleció esta semana a los 80 años, fue nada menos que el primer delegado de la cuadrilla de costaleros de su querida Hermandad de la Amargura. Era otoño de 1978 cuando comenzaron los ensayos en unas noches frías. Vila tenía dos sueños imposibles, como recuerda Alejandro Ollero: sacar a la Virgen vestida de hebrea el Domingo de Ramos y sacar el palio más alto de Sevilla por la puerta ojival del templo, a lo cual el ilustre capataz le contestó: "Ramón, olvídate de eso porque vamos a tener que bajar a la Virgen del paso y sacarla de la iglesia con nuestras propias manos". Aquella primera cuadrilla se quedó sin salir el Domingo de Ramos de 1979 por culpa de la lluvia. Pudo debutar ese año con motivo de la procesión extraordinaria del 25 aniversario de la coronación: "Mi querido amigo Ramón vivió aquel día uno de los momentos más felices de su vida". Ollero de vez en cuando se dirige en voz baja a los costaleros en los momentos de mayor emoción del Domingo de Ramos y les dice: "Abrid los capotes". Y esa exhortación, cómo no, le encantaba al doctor Vila.

Primer golpe. Andrés Martín ha estado en el Palacio Arzobispal para renovar la cesión de la capilla de la Divina Pastora por parte de la autoridad eclesiástica en favor de su hermandad. Segundo golpe. Un llamamiento a la mesura. Asenjo ha dejado claro su deseo para el Jueves de Corpus: menos participantes en las representaciones, por favor. Tercer golpe. Sobre la carrera oficial: "La clave es no decir que no al primer proyecto hasta que sea Navidad, así no da tiempo a que saquen otro invento". Y ciriales arriba. Oído. "Sí, tenías razón, había facturas de whisky de aquel viaje".