Bolaños pide al TSJA que investigue a Carmelo Gómez por los "contratos simulados" pagados por Mercasevilla

La juez María Núñez Bolaños, que investiga el delito societario en la empresa Mercasevilla, ha vuelto a remitir una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que este órgano superior investigue al parlamentario andaluz del PSOE y vicesecretario general del PSOE de Sevilla Carmelo Gómez, en relación con los supuestos "contratos simulados" con las empresas del conseguidor de los ERE Juan Lanzas, cuyas nóminas habrían sido abonadas por Mercasevilla mediante cuatro facturas falsas.

En la nueva exposición razonada elevada al TSJA –que en enero devolvió la causa al juzgado de Sevilla para que concretara las imputaciones al parlamentario-, Bolaños reitera que existen indicios "racionales de criminalidad" de que tanto el contrato de Carmelo Gómez como el de los otros investigados "pudieron ser simulados, no respondiendo a actividad laboral real alguna y abonados con fondos procedentes de la entidad Mercasevilla, mediante el pago de facturas por trabajos no realizados".

La juez pide que se investigue además en relación con estos hechos a otras seis personas no aforadas: el ex concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla José Antonio García; el ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet; el conseguidor de los ERE Juan Lanzas; el cuñado de éste, Ismael Sierra; María del Carmen Rodríguez, nuera del ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas; y el gestor José Rodríguez López.