Ninguna de las grandes bolsas de suelo sin desarrollar de la ciudad que iban a acoger la mitad de las 50.000 viviendas previstas (además de equipamientos) están en marcha: al norte San Nicolás y Buen Aire, al este Santa Bárbara y Torreblanca, y al sur Palmas Altas y Pítamo. La patronal de constructores y promotores (Gaesco) ha puesto el grito en el cielo por esta situación. Únicamente se ha movido la primera fase de la Hacienda El Rosario: 142 viviendas de las 1.978 proyectadas.

En San Nicolás Oeste, con 429 viviendas previstas, el Ayuntamiento dice que el plan parcial está aprobado y que falta el proyecto de reparcelación. El problema es su falta de accesos viarios. Todo depende del Ministerio de Fomento, a quien se está pidiendo celeridad y que actúe. Gaesco precisa que el proyecto de urbanización no está resuelto.

En Santa Bárbara, con 15.185 viviendas proyectadas, el Ayuntamiento mantiene que el sector 1 dispone de plan parcial y el proyecto de urbanización está en trámite, y el sector 2 de plan parcial que permite, cuando los promotores lo inicien, la tramitación del proyecto de urbanización. Todo ello favorece el desarrollo de 3.800 viviendas. Para Gaesco, estos suelos no tienen resuelto el problema de las conexiones por sus accesos muy deficitarios e insuficientes.

El Pítamo Sur (519 viviendas) y Villanueva del Pítamo de Pítamo Sur (8.924) son para el Ayuntamiento los suelos más parados por el momento. Gaesco confirma este bloqueo.

En Buen Aire (2.180 viviendas), el Consistorio confiesa que tiene un informe desfavorable del Ministerio de Fomento, y que el PSOE están realizando gestiones para que Fomento lo desbloquee. Gaesco añade que hoy el desarrollo de estos suelos es "inviable" por las cargas urbanísticas que tenían estos suelos en el PGOU, a las que se han añadido otras "irrealizables" impuestas por Aeropuertos Españoles (Aena) por su cercanía al aeródromo. Sus titulares (Abengoa, Los Benjumea, los Jesuitas y Urconsa) son los que más lejos han llegado en la reclamación al Ayuntamiento por lo abonado por convenios urbanísticos.

En Palmas Altas (2.870 viviendas), el Ayuntamiento dice que el reciente acuerdo con Metrovacesa permite retomar la urbanización tras resolver el plan impulsa. Gaesco señala que los suelos también tienen problemas de accesibilidad (Ministerio de Fomento, Renfe, entre otros), y que pese a las dimensiones de la operación puede activarse con la construcción del Centro Comercial del grupo LAR.

En Torreblanca Este (1.979 viviendas) y Oeste (1.200 viv), los suelos están bloqueados y no hay capacidad de gestión ni de inversión.

¿donde está el dinero?

El gran meollo de difícil solución de estos suelos es que el dinero (200 millones de euros como mínimo) que los promotores pusieron -vía convenio urbanístico- hace más de una década para que se expropiaran los suelos y ejecutar los sistemas generales de la ciudad (los elementos de la estructura general del territorio: carreteras, redes, espacios libres y equipamientos) se lo gastó el Ayuntamiento de Alfredo Sánchez Monteseirín en otros proyectos: las setas, el carril bici, la reurbanización de la Alameda, entre otras... ¿Quién pone ese dinero ahora?

Ante el malestar de promotores y constructores, Gaesco logró un acuerdo por escrito en 2011 por el que "el Ayuntamiento se comprometía a hacer esos sistemas generales previstos en cada convenio urbanístico cuando el promotor lo solicitara".

Eso no se ha cumplido porque la tramitación de los planes parciales para desarrollar esos suelos se está complicando por informes sectoriales no favorables que emiten otras administraciones (Ministerio de Fomento, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, consejería de Medio Ambiente...) por la existencia de vias pecuarias, por la cercania del aeropuerto (huella de ruido). El Ayuntamiento presiona a esas administraciones pero no puede ofrecer garantías de una fecha para su solución, lo que hace que los inversores se estén yendo a otras zonas del área metropolitana con suelos ya ordenados, como Dos Hermanas.