Desaparecidas una mujer y su hija en Sevilla

Una mujer de 26 años, Sandra Capitán Capitán, y su hija de seis, Lucía Begines Capitán, se encuentran en paradero desconocido desde el pasado sábado 16 de septiembre. Desaparecieron de su casa de Bellavista y no contestan a las llamadas y mensajes de sus familiares desde las dos y media de la tarde de ese día. La Policía Nacional está investigando el caso pero de momento no ha trascendido ningún detalle de la investigación.

Sandra Capitán está embarazada de tres meses, lleva el pelo castaño y ondulado, mide 1,75 metros y pesa unos 80 kilos. Su hija lleva el brazo escayolado y de hecho tenía una cita médica el lunes, a la que no acudió. La familia decidió entrar en su vivienda, en la barriada de Bellavista, el domingo, extrañados por el hecho de que no respondieran a las llamadas desde el día anterior. Allí encontraron la freidora encendida y la comida en la mesa. No apreciaron que faltara nada, sólo el bolso de la mujer.

Los familiares han indicado en su denuncia que saben que la joven tiene una pareja actual, pero que desconocen quién es ni tienen forma de contactar con él.