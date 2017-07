Cervezas: Se dispara el consumo

Más producción, más venta y más consumo. La ingesta de cerveza se ha disparado durante el último año. El informe presentado recientemente por la asociación Cerveceros de España, que aglutina a las principales compañías del país, señala a Andalucía, junto al sur de Extremadura y Ceuta y Melilla, como la zona en la que más cerveza se despachó el año pasado: el 23% del total. En hectolitros, más de 7,8 millones. Sevilla, como no podía ser de otro modo, se sitúa a la cabeza dentro de la comunidad autónoma. El buen tiempo, la salida de la crisis y el turismo han impulsado de manera importante las ventas de la bebida favorita de sevillanos y españoles.

Para un bar tradicional la venta de cerveza puede suponer un 40% de su facturación total, aunque en algunos especializados este porcentaje puede ser todavía mucho mayor, como explica el presidente de la asociación de Hostelería de Sevilla, Pablo Arenas: "En líneas generales, la venta de cerveza significa el 30% o el 40% para muchos establecimientos". Arenas destaca que no sólo es el turismo el que tira de la recuperación de la hostelería tras los duros años de la crisis, las economías domésticas están mejorando y esa circunstancia tiene una repercusión muy positiva en los negocios locales: "El consumo interno está creciendo. No toda la hostelería vive del turismo. Los turistas no suelen ir a los barrios o a los pueblos, y los bares de estas zonas también están notando un crecimiento del consumo en los dos últimos años". El secretario general de la Federación Española de Hostelería, Emilio Gallego, incide en los datos aportados por Arenas: "La cerveza es la bebida fría más consumida en hostelería, representa el 46% del total y puede suponer un 25% de la facturación; y hasta un 40% para los locales con menos de diez empleados, que suponen el 97% del total".

Entre lo que aporta el turismo y ese consumo doméstico, las ventas suben y con ellas la de la cerveza, que lo hace de manera significativa. El año pasado, según el estudio de Cerveceros de España, la producción y el consumo de cerveza aumentaron un 4,3% y un 3%, dejando las mejores cifras de los últimos años. Este incremento se dio con el mantenimiento de la hostelería como principal canal de consumo: el 64% del total, que en valor representa para la industria el 86%, aunque todavía no se han alcanzado los niveles previos a la crisis. El patrón de consumo es moderado (46,4 litros), según el informe socioeconómico, una cantidad propia de la cultura mediterránea .

En Sevilla, Madrid, Jaén y Valencia, según este estudio, la cerveza más consumida fueron del grupo Heineken. En la capital de Andalucía, fundamentalmente Cruzcampo, marca sevillana nacida en 1904. Uno de los establecimientos que más cerveza Cruzcampo vende de toda España está en el barrio de Montequinto. El responsable de la cervecería Un Poquito es Javier Ramírez. Lleva doce años al frente de un local que puede presumir de vender una media de 9,5 barriles de cerveza con alcohol al día: "El año pasado despachamos 3.003 barriles sólo de cerveza con alcohol". Cuando llega la primavera y el verano, el consumo se dispara en este local de la calle Nuba hasta los 15 ó 16 barriles diarios. "El secreto es trabajar mucho y tener el mejor equipo". Gracias a este buen hacer, ayer por la noche la cervecería recibió la visita de altos cargos de Cruzcampo de Sevilla y Madrid: "Es como si viniera el rey a mi casa". A esta cervecería, como a muchos bares dedicados al tapeo fundamentalmente, la crisis le ha venido bien. Muchas personas dejaron de frecuentar restaurantes y optaron por la barra, el taburete y la mesa alta, lo que les ha permitido aumentar las ventas.

Pedro Sánchez Cuerda, director del Grupo La Raza, constata que la hostelería remonta el vuelo, en buena medida de la mano del consumo de cerveza: "Sevilla es una ciudad muy cervecera. Es la bebida por excelencia y en esta época del año se nota mucho". La cerveza bien servida en jarrillo de lata es uno de los emblemas de Entrecárceles, uno de los locales de La Raza.

Uno de los establecimientos cerveceros por antonomasia de Sevilla es La Grande, del grupo Mariscos Emilio. Su establecimiento de la calle López de Gómara ha vendido en el primer semestre del año 1.100 barriles, cien más que el año pasado. La venta de cerveza supone casi el 50% de la facturación. Este porcentaje se eleva casi hasta el 70% en el local de la calle San Jacinto.

En el Mercado del Barranco también han experimentado un aumento del consumo. El año pasado tiraron entre 180.000 y 200.000 litros de cerveza.