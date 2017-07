La CES promueve una campaña para luchar contra la economía sumergida

El presidente de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), Miguel Rus, ha anunciado el lanzamiento de una campaña a nivel provincial con el objetivo de luchar contra la economía sumergida, para lo que llama al empresariado a denunciar, tras obtener el compromiso de la Administración de investigar esas situaciones ilegales.

En una entrevista concedida a Europa Press, Rus ha explicado que la campaña pretende reactivar a todas las asociaciones sectoriales y provinciales para que los empresarios puedan denunciar los casos de economía sumergida por esta vía. Así, se contará con una dirección de correo electrónico de la Administración competente, en la que "ésta se compromete a investigarlo siempre que provengan de un responsable de la asociación".

"Siempre protegeremos el dato de quien denuncia, pero lo transmitiremos a la Seguridad Social o a la Agencia Tributaria para que se realice la actividad inspectora, que necesita muchos más medios en la calle", subraya. Se trata de una campaña similar a la desarrollada hace unos años y que se considera necesario repetir de nuevo ante la proliferación de este tipo de actividad que supone "un fraude fiscal pero también laboral, además de que distorsiona completamente la competencia".

"Es competencia desleal para quienes integramos la CES, que estamos dados de alta y cumplimos con la normativa. Nos están haciendo un daño brutal y va cada vez a más, igual que la actividad inspectora", señala Rus, que matiza que esas inspecciones se están realizando especialmente en las empresas dadas de alta.

Así, manifiesta que lo que se quiere es que "esa inspección no la haga el inspector sentado en su despacho con un ordenador, sino en la calle, donde se sabe que están esas empresas no dadas de altas con cientos de personas trabajando en situaciones infrahumanas, que están siendo explotadas y que el día de mañana no tendrán una cotización". Rus entiende que ello ayudaría a "bajar el dato de paro al hacer aflorar esos empleos que no están dados de alta".

En su opinión, "muchas veces las multinacionales ven en esos datos de paro que no hay trabajo o que no hay mano de obra cualificada", mientras que "por parte de algunos responsables públicos hay permisividad, pero tenemos que pagar impuestos todos". "Si no se persigue, se fomenta que el empresario no declare", concluye.

"Esperanza" en un crecimiento por encima del 3%

Respecto a la situación de la economía, Rus ha señalado que se llevan ya tres años seguidos creciendo por encima del tres por ciento a nivel autonómico, por lo que tiene "esperanzas" en superar ese tres por ciento si se "sigue mantenimiento la estabilidad política y la seguridad jurídica, ya que se impulsarán los proyectos y supondrá más de 500.000 empleos al año".

"Aún necesitamos muchos años para recuperar el empleo perdido en la crisis", advierte, aunque reconoce que el empresariado está "animado porque hay posibilidades, proyectos, financiación y los tipos de interés son bajos, aunque los requisitos de solvencia son mucho mayores por parte de las entidades financieras". "Es un buen momento para atraer inversión y para invertir", concluye.

Al hilo de esto, Rus ha apostado por "dignificar cada día más y entre todos la figura del empresario, que arriesga su patrimonio". "Estoy orgulloso de serlo", sentencia el presidente de la patronal, que considera que si se crean más empresas, "se podrá crear más empleo". "No hay algo que dignifique más a la persona que tener un empleo y ahí es donde hay que trabajar, en cambiar la actitud de los políticos y de la sociedad", recalca.