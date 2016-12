El CESS pide mejoras en la gestión de la recaudación

Mejorar la gestión de la recaudación para evitar tensiones de tesorería. Esta es una de las principales preocupaciones del Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) -formado por representantes de los sindicatos, los empresarios y algunas asociaciones de consumidores-, que considera esencial incrementar el nivel de ejecución del presupuesto y mantener durante el ejercicio el periodo medio de pago a proveedores dentro de los límites legales establecidos, y muestra su satisfacción por el incremento que se produce en inversiones y transferencias de capital, y la reducción de los activos y pasivos financieros.

El borrador del informe del CESS sobre los presupuestos municipales para 2017 expone su recelo de forma patente a la deficiente gestión de la recaudación de ingresos. El consejo recuerda que la recaudación neta del ejercicio 2015 fue de 567,8 millones de euros, quedando pendiente de cobro 165. Esto ha originado que la recaudación resulte inferior a los pagos liquidados (-65,9 millones), de modo que puede generar tensiones de tesorería, como pone de manifiesto un informe de Intervención. "Entendemos como vital la mejora en la gestión de la recaudación, especialmente en aquellas partidas que dependen directamente del Ayuntamiento, y así evitar tensiones de tesorería".

Entre las valoraciones del órgano consultivo se plantea otra preocupación: el bajo nivel de ejecución del presupuesto de este año. Especialmente en los capítulos VI (inversiones) y VII (transferencias de capital), que vienen siendo muy bajos en los ejercicios anteriores. También muestra su sorpresa por el aumento excesivo de un 124,5% del fondo de contingencia en el presupuesto de gastos, lo que considera "lo más llamativo en este ejercicio. No encontramos una justificación suficiente para este incremento tan importante en esta partida, que caso de no utilizarse para el pago de ciertas sentencias pendientes, no podrá ser utilizado en otros capítulos en los que se podría incrementar lo que se le ha consignado". Por otro lado, estima necesario mantener durante el ejercicio el periodo medio de pago a proveedores dentro de los límites legales establecidos.

El dictamen señala su satisfacción por el incremento que se produce en inversiones y transferencias de capital, así como valora muy positivamente la reducción de los activos y pasivos financieros. A la par, propone una mayor dotación de recursos en Turismo, polígonos industriales, sector industrial, cooperación al desarrollo, Igualdad y Consumo, y muestra de nuevo su preocupación por el impacto de la disminución de la población en la ciudad.

Sobre los organismos autónomos y las empresas municipales, critica que la Gerencia de Urbanismo congele las partidas destinadas al mantenimiento de los carriles bici. El consejo entiende que el equipo de Juan Espadas "no ha aprovechado suficientemente la efeméride y que se ha perdido una gran oportunidad". Sobre el Real Alcázar, critica la bajada de las inversiones, detecta una necesidad de personal y recomienda medidas que permitan una mejora en la prestación del servicio. De Tussam valora que aún es pronto para justificar la reducción en el bonobús social.