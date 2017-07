CSIF vigilará el reingreso del secretario judicial de la "olla exprés"

La presidenta del sector de Justicia del CSIF de Sevilla, Águila Fernández, aseguró ayer que el sindicato mantendrá una actitud "vigilante" con motivo de la reincorporación del secretario del juzgado de Instrucción número 5 de Sevilla, que fue condenado por reprochar a una funcionaria si sólo sabía "darle al botón de la olla exprés".

La representante sindical explicó que, con independencia del derecho del secretario al regreso a esta plaza, la situación generada en el juzgado, que a partir del 1 de agosto tendrá dos secretarios en un mismo puesto, "no es la más idónea". Águila Fernández precisó que CSIF seguirá con una "actitud vigilante" para que no vuelvan a producirse situaciones como las anteriores, dado que "no es lo más deseable que vuelvan a estar las mismas partes en el mismo juzgado".