Cae un 'hombre araña' tras cuatro de robos en viviendas de Nervión

La Policía Nacional ha detenido a un joven de 20 años de nacionalidad ecuatoriana que cometió presuntamente cuatro robos en domicilios. Todos ellos fueron por el método del escalo, que consiste en escalar por la fachada hasta acceder a la vivienda por un balcón o ventana. De ahí que el joven fuera conocido con el apodo de Spiderman. Todos los robos fueron en el distrito Nervión y de madrugada, siempre con las viviendas habitadas. En una ocasión tuvo mala suerte. Entró a robar en un domicilio de la calle Andrés Bernáldez. Una mujer, que dormía con su marido en el dormitorio, se despertó y oyó ruido en el salón. Se levantó de la cama y lo sorprendió en mitad del salón robando. El ladrón huyó pero fue reconocido perfectamente por la víctima del robo.

Al tratarse de un método que requiere una gran técnica, no son muchos los delincuentes que roban por escalo en Sevilla, de ahí que para la Policía no resultara complicado averiguar de quién se trataba tras mostrar a la mujer una serie de fotografías de varios hombres araña sevillanos. El sospechoso de este robo tenía antecedentes de cuando era menor de edad. De hecho, se encontraba en ese momento fugado de un centro de menores de Almería, donde estaba cumpliendo una condena por robos cometidos cuando no había cumplido aún los 18 años. El joven aprovechó un permiso para no regresar al centro.

El Grupo de Robos abrió una investigación que llevó a localizar al sospechoso en el barrio de Los Pajaritos. En un primer momento, cuando la Policía fue a detenerlo, el joven opuso resistencia y logró escapar empujando a los agentes y huyendo a la carrera. Después ya sí sería detenido y se le imputa, además de los robos, un delito de atentado a agente de la autoridad. La Policía ha podido imputarle cuatro robos con escalo, todos ellos durante el mes de junio en el barrio de Nervión. Siempre se llevaba objetos que pudiera portar fácilmente, principalmente ordenadores, teléfonos móviles, joyas y dinero. Tras su detención, la autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión preventiva.