Calle Regina: Siete robos en tres semanas

Madrugada del miércoles 24 de mayo. Calle Jerónimo Hernández esquina con Regina. La cámara de seguridad de la tienda de zapatillas deportivas Babila capta a un tipo en una de las puertas del negocio. Lleva una sudadera con la capucha puesta y en sus manos porta la tapa de una alcantarilla, que había quitado previamente de la calle Misericordia, junto al Pozo Santo. El reloj de la cámara marca las 04:53. El extraño comienza a dar golpes a la puerta de cristal del local con la tapa de la alcantarilla. Propina hasta seis embestidas hasta que fractura la luna y abre un pequeño hueco por el que parece imposible que pase una persona sin cortarse.

Pero el tipo tiene experiencia. Se mueve como una habilidad parecida a la de Catherine Zeta-Jones esquivando rayos láser en La Trampa y accede al interior de la tienda sin un rasguño. Pese a que salta la alarma, sabe que tiene un margen de maniobra de unos minutos hasta que llegue la Policía. Va hasta el mostrador donde está la caja registradora, que arranca tras un par de tirones. En ese movimiento se puede ver que la sudadera lleva las palabras SWEAT serigrafiadas en la espalda. También que lleva guantes para no dejar huellas digitales. Sale con el cajón a cuestas y, una vez en la calle, se detiene a abrirlo y a contar el dinero que hay en el interior. En total, el robo no ha durado ni dos minutos. En un fotograma del vídeo se le llega a ver la cara. Aunque no se lo hubiera grabado, la Policía lo había identificado por su forma de moverse. Así al menos se lo dijeron los agentes que acudieron al local al día siguiente a los propietarios de la tienda.

Uno de los ladrones utilizó una tapa de una alcantarilla para fracturar la puerta

El vídeo de Babila es revelador del tipo de robos que están sufriendo los comercios de esta zona del centro en las últimas semanas. Los ladrones se están cebando con la calle Regina, donde ha habido siete robos -consumados o en grado de tentativa- en menos de un mes. Todos son robos con fuerza y se cometieron de madrugada. Uno de los vecinos llegó a ver al ladrón de Babila y llamó a la Policía, pero los agentes no llegaron a tiempo de detenerlo. Se había marchado con el dinero que había en el interior de la caja registradora, que aproximadamente eran 200 euros. No tocó ni las zapatillas, ni las gafas de sol que también se venden en la tienda ni tampoco el ordenador. El ladrón actuó en solitario y sólo quería dinero en metálico.

Antes de Babila hubo dos robos consecutivos en una tienda de cosmética natural llamada Bien y Bio. El primer robo se produjo el 6 de mayo y el segundo el día 8. El primero fue obra de un solo ladrón y ocurrió a las tres de la madrugada del sábado 6 de mayo. En el segundo participó el mismo delincuente, pero lo hizo acompañado por otra persona. Sucedió a las siete de la mañana del lunes 8. Así puede apreciarse en las imágenes tomadas por la cámara de seguridad del establecimiento. El primer día se llevaron sólo el dinero de la caja registradora y el segundo también desaparecieron el ordenador del negocio y algunos cosméticos. En ambos casos practicaron una palanqueta en la persiana de seguridad y luego forzaron la puerta de cristal del interior. Unos días después también entraron en un bazar chino de la calle Regina.

Además de estos cuatro robos consumados, ha habido otros tres intentos: en la Despensa Ecológica, en Cortinajes Jomaga y en una pizzería. En Jomaga los ladrones llegaron a cortar un par de barrotes de la reja pero desistieron poco después, posiblemente al comprobar que suponía un esfuerzo importante y que les iba a llevar demasiado tiempo. En la pizzería también intentaron hacer una palanqueta.

Estos siete robos han puesto en alerta a los comerciantes de la calle Regina, que se extrañan de que sólo se hayan dado robos en esta vía y no en las demás cercanas. No habían sufrido robos tan focalizados en una sola calle hasta ahora. La última oleada de robos en el centro sucedió durante la pasada Navidad, pero afectó a comercios de todo el casco histórico, principalmente de la zona de la Alfalfa, la Puerta de la Carne y la Encarnación. Coincidió, paradójicamente, con la presentación del plan Comercio Seguro, en la que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, visitó varias tiendas de la calle Sierpes repartiendo folletos a los comerciantes. La detención de los presuntos autores de estos robos, una pareja de Los Pajaritos, por parte del grupo de investigación de la comisaría de la Policía Nacional en el distrito Centro, dio paso a un periodo de calma en los meses siguientes.

Esa tranquilidad se ha notado en las estadísticas. Aunque no se han facilitado datos concretos del distrito Centro, el Ministerio del Interior sí publicó recientemente las estadísticas de criminalidad tanto en Sevilla capital como en los municipios de la provincia que tienen una población superior a 30.000 habitantes. Pese a que la mayoría de los delitos crecieron notablemente, un 13,3% en Sevilla capital -la subida más importante en los últimos diez años-, los robos con fuerza en domicilios, comercios y otras instalaciones bajaron un 1,3%.

Estos datos corresponden al primer trimestre del año 2017 en relación con el mismo periodo del ejercicio anterior. Entre enero y marzo hubo en Sevilla 515 robos con fuerza, de los que 231 fueron en domicilios. El informe de Interior no especifica dónde fueron los 284 restantes, que se repartieron entre comercios, locales, fábricas e instalaciones de cualquier tipo.

El representante de los comerciantes de Regina, Carlos Calzada, de la tienda Botellas y Latas, admite su preocupación por la escalada de robos. Las personas que han sido víctimas de estos asaltos aseguran que los mismos policías que les han atendido a la hora de denunciar o de hacer inspecciones oculares en sus negocios les han reconocido que existe un déficit importante de agentes del Cuerpo Nacional de Policía en la ciudad. Como este periódico ha publicado en sucesivas ocasiones, el déficit que arrastra la plantilla de Sevilla desde finales del año pasado supera el medio millar de funcionarios.

"No vemos policías. A veces pasa una patrulla pero muy esporádicamente. Intentamos colocar cámaras y sistemas de seguridad para no ponérselo fácil a los ladrones, pero saben que tienen un margen de tiempo antes de que llegue la Policía", explica Calzada, que defiende el modelo de comercio de su calle. "Estamos en una zona turística, al lado de las setas. Salimos en muchas guías como ejemplo de un comercio con más identidad, más alejado del folclore y el tópico. Nos han hecho reportajes hasta en la CNN".

el robo en babila.Ésta es una secuencia del vídeo grabado por las cámaras de la tienda de zapatillas Babila, que puede verse en la web de Diario de Sevilla. Sobre estas líneas, una foto del cristal y el cajón abandonado por el ladrón.