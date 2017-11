Madrugada 2018: Cámaras HD canadienses y medidores alemanes

El Ayuntamiento incluirá en sus dispositivos de seguridad de Semana Santa cámaras de grabación en alta definición y medidores de público de la casa alemana Bosch. El empleo de esta nueva infraestructura será posible gracias a un convenio de ensayo digital, por lo que no se trata, por el momento, de comprar ningún material, tan sólo de probarlo para evaluar su eficacia. Ni siquiera se abrirá ningún proceso de licitación, de momento. Las cámaras son similares a las que se usan en los Sanfermines de Pamplona y que, de hecho, permitieron la rápida identificación de los miembros del grupo conocido como la manada. Las grabaciones en alta definición permiten aumentar las imágenes sin perder calidad hasta el punto de poder identificar, por ejemplo, a quienes inician un alboroto al paso de una cofradía. El Ayuntamiento, por supuesto, cursará los correspondientes permisos de grabación ante la instancia correspondiente, que en este caso es el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). La elección de las cámaras idóneas ha sido un proceso difícil, pues las condiciones de grabación que requiere la Semana Santa son muy complejas: muchas horas de noche, en calles muy estrechas, donde visualmente se combinan cabezas y capirotes. Y en el mercado no hay nada específico para estas condiciones, de ahí la necesidad de efectuar pruebas.

La segunda gran medida que se va definiendo es el empleo de contadores-medidores de público, por medio de sensores que valoran el espacio, el volumen, el movimiento y las emisiones de calor. Están fabricados por la casa alemana Bosch. Es una alta tecnología con la que ya se han efectuado pruebas en una caseta de Feria y en la reciente salida extraordinaria de la Virgen de la Salud, de San Gonzalo. En breve se hará también en una discoteca. El medidor-contador emite alertas en caso de que se sobrepasen los aforos, por lo que facilita la toma de medidas con rapidez, como el aforamiento de la vía pública en cuestión o la activación del denominadobotón antipánico de luces. Este último medio activa el nivel de luz al máximo en caso de un episodio de inseguridad, lo que contribuye a la restitución de la calma en los casos en que no hay causa concreta de inicio del tumulto, como ha ocurrido en las Madrugadas marcadas por los tumultos. La gran preocupación del Ayuntamiento no es que no haya sobresaltos, pues en la Semana Santa siempre ha habido alguna pelea o gritos, sino que ningún susto acabe desencadenando una ola de pánico.

En todos los casos se trata de sistemas tecnológicos muy desarrollados, pero que requieren de ser puestos en práctica en una celebración como la Semana Santa. La tercera gran medida, adelantada por este periódico en su día, es la instalación de un sistema de megafonía que permite a las autoridades hacer llegar un mensaje de tranquilidad al público que sirva para frenar hipotéticas oleadas de público. En este caso, por ejemplo, un mando policial puede ofrecer con rapidez una explicación que contribuya a hacer volver la calma.

En el caso de que el ensayo tecnológico fuera un éxito, el Ayuntamiento estudiará la adquisición en propiedad del material por medio de fondos del programa europeo Smart City, que promueve el modelo de ciudad que se puede describir como aquella que aplica las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) con el objetivo de proveerla de una infraestructura que garantice un desarrollo sostenible. Es decir, un incremento de la calidad de vida de los ciudadanos.