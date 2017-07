La Campana logra más de 6.200 firmas en internet para sus veladores

"La eliminación total de la terraza de veladores por la Gerencia de Urbanismo sin causa justificada, ha sentenciado el futuro de este establecimiento fundado en 1885, que para muchos sevillanos forma parte del patrimonio cultural de su ciudad. Una injusticia que mandará al paro a los 40 trabajadores de su plantilla. ¡Te necesitamos!". Así reza la pancarta que desde hace escasos días luce en la fachada de la confitería La Campana, que desde el pasado abril carece de veladores en la plaza del mismo nombre por una ordenanza municipal que impide la instalación de mesas y sillas en esta zona.

Los propietarios del establecimiento, junto a sus trabajadores, han manifestado en numerosas ocasiones su desacuerdo con la decisión del Ayuntamiento a través de escritos, manifestaciones, concentraciones con desayuno gratis e, incluso, sentadas de los trabajadores para impedir la actuación de la Policía Local, que debía incautar el mobiliario.

Ahora, con esta nueva pancarta, los propietarios piden a los ciudadanos su apoyo en la plataforma web Change.org, donde ya han recopilado más de 6.200 firmas.

"Me da mucha pena ver esta plaza vacía, sin mesas, sin alegría", comentaba ayer por la tarde una vecina de la zona que salía del establecimiento con una bandeja de pasteles en la mano. "Yo venía con mi padre de pequeña. A él le encantaba leer el periódico aquí sentado y ver la vida pasar", recuerda la señora. "Los veladores de La Campana son una seña de identidad, forman parte de la imagen de la ciudad, y se lo han cargado. Las mesas no hacían daño a nadie".

Un joven que escuchaba a la mujer defender a la confitería interrumpe la conversación. "Perdone que me meta, es que no estoy de acuerdo. Claro que hacían daño. Habían privatizado la calle. La calle es de todos los ciudadanos, y ellos estaban sacando un beneficio económico, al igual que el McDonald's", señala el hombre. "Creo que no están diciendo toda la verdad y juegan con los sentimientos de los ciudadanos. ¿De verdad van a echar a 40 trabajadores por 10 mesas menos? ¿Tanto dinero daban esas mesas o es que tenían más cuando sólo tenían licencia para diez?, pregunta el joven. "Dicen que el Ayuntamiento ha eliminado toda la terraza. ¿Y las diez mesas que tienen detrás, en la calle Rafael Padura, que no se puede ni pasar? ¿Esas no las cuentan?", continuó.

Varios políticos como Javier Millán (C's) y Rafael Belmonte (PP) también mostraron este fin de semana a través de Twitter su apoyo al negocio y criticaron la decisión del Ayuntamiento. Y entre las respuestas de los ciudadanos a favor y en contra en 140 caracteres, una pregunta: "¿Se puede colocar una pancarta de tales dimensiones en una fachada protegida?".