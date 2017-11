Redes sociales para promover el sexo seguro

Desde el pasado año Sevilla está ligada a la iniciativa Acción acelerada de las ciudades para un mundo sin sida, promovida por Onusida. De este modo, la ciudad se compromete a que de aquí al 2020 el 90% de las personas con VIH conozcan su estado serológico, reciban tratamiento y se encuentren con carga viral indetectable, además de lograr que no haya discriminación ni estigma hacia las personas que padecen VIH. El objetivo es poner fin a la epidemia en 2030, por lo que es necesario continuar de manera concienzuda con las campañas de concienciación, ya que en los últimos tiempos se ha producido un aumento en las ITS. Según el Distrito Sanitario de Sevilla del Servicio Andaluz de Salud, la incidencia de infecciones por transmisión sexual ha experimentado un claro incremento en la ciudad en los últimos años, duplicándose el número de casos declarados en este periodo. En contraste, la incidencia de infección por VIH no está aumentando, presentando un ligero descenso en el número de casos declarados en 2016. El 92,7% de los casos se produjeron en hombres, siendo el grupo de edad con más casos el de 30-39 años.

Lola Martínez, jefa de sección de Promoción de la Salud del Ayuntamiento apunta a que "se ha perdido la percepción del riesgo y las consecuencias negativas de una práctica sexual sin precaución se ven como algo lejano". De ahí el descenso del uso del preservativo y el incremento de las infecciones. Por eso, Martínez ve en esta campaña una buena forma de "concienciar y sensibilizar, pero no a través del miedo, más bien en base a arrojar luz al respecto en un lenguaje cercano al target al que se dirige". De ahí que el elegido como imagen de la campaña sea el actor Jesús Castro. "Si nos dirigimos a los jóvenes desde las instituciones tal vez tomen el mensaje como algo paternalista y no cale en ellos. Si les habla una persona con la que se sienten identificados y lo hace en su mismo idioma lo interiorizarán mejor", apunta Martínez. De este modo, Castro se convierte en el mensajero de esta iniciativa, que vivió su fase previa el 7 de noviembre.

Con la idea de crear expectación entre los jóvenes, a principios de noviembre las redes sociales se llenaron de un vídeo en el que Jesús Castro daba a entender que desvelaría lo que para él era una buena relación sexual. Estos jóvenes -y los no tanto- lo pudieron descubrir ayer, que es cuando a través de Instagram, Facebook y Youtube se dio a conocer su secreto: el sexo seguro. Este vídeo, al igual que varias píldoras informativas colgadas en la web de la iniciativa, estarán en circulación hasta el 5 de diciembre. A ellas se suman varias actividades en la calle con las que se pretende reforzar el mensaje y llegar al máximo número de personas posibles. Este proyecto se une a los que desde hace 25 años desarrollan desde el Servicio de Salud del Ayuntamiento.